Ile Maurice: Lubna Dhomun - Le goût des autres

De nombreux professionnels de santé se sont retrouvés en première ligne des soins du Covid19 par obligation. La Mauricienne Lubna Dhomun, kinésithérapeute dans un hôpital au Qatar, s'est portée volontaire pour devenir frontliner et soulager les malades du coronavirus et ceux qui souffrent de ses séquelles, soit du Covid long. Portrait d'une jeune femme, qui veut suivre les traces du Dr Idrice Goomany.

Lubna dhomun, 33 ans, aurait pu vivre une jeunesse dorée à Maurice ou ailleurs vu qu'elle est la cadette du banquier et de l'ancien ambassadeur Azad Dhomun. Après ses études au Queen Elisabeth College, où elle se découvre une passion pour les sciences dures comme la chimie et la biologie, elle se dit que la santé est l'application logique de cette passion.

Au moment où elle doit choisir sa filière d'études supérieures, il est beaucoup question de vieillissement de la population et des complications qu'il engendre. «En faisant des recherches, j'ai réalisé que la kinésithérapie est une science de la santé, qui permet aux patients de retrouver leurs capacités physiques au maximum afin de réaliser leurs activités quotidiennes et avoir une meilleure qualité de vie.» Ce qu'elle apprécie aussi en continuant à se documenter, c'est que cette discipline fait l'objet de constantes recherches afin de trouver d'autres méthodes et techniques de traitements.

Elle étudie pour obtenir sa licence en kinésithérapie à Edimbourg, en Ecosse et fait sa maîtrise en cardiologie préventive à l'Imperial College à Londres. Elle regagne Maurice après un stage aux îles Maldives et travaille au sein d'une clinique privée pendant quatre ans. Par hasard, elle se voit proposer un poste de kinésithérapeute dans un hôpital public au Qatar. Elle accepte. Elle y est depuis quatre ans et ne l'a jamais regretté. Il y a le fait que ce petit émirat du Moyen Orient a un très faible taux de criminalité et elle s'y sent en sécurité. «Je n'ai rencontré aucune difficulté à vivre au Qatar ou à exercer ma profession. Y travailler m'a permis de m'épanouir professionnellement et de me perfectionner. Il ne faut pas oublier que le système de santé publique au Qatar est classé cinquième au monde derrière celui du Singapour, du Luxembourg, du Japon et de la Suisse. Le pays investit énormément dans ce domaine comme dans d'autres domaines et secteurs d'activités. Cet investissement n'est pas seulement d'ordre infrastructurel mais aussi dans la médecine de pointe et dans les ressources humaines.» Et puis, elle apprécie que ce pays ait «une vision claire de ses buts et objectifs de développement» et ne lésine pas sur les moyens pour que les professionnels qualifiés et expérimentés l'accompagnent dans ce parcours. «Je côtoie bon nombre de nationalités différentes et c'est aussi une belle aventure humaine.»

Une journée type pour Lubna Dhomun démarre à 7 heures. Après quelques tâches administratives et la consultation des dossiers des patients, elle fait une tournée en salle et en soins intensifs, à la rencontre des malades qu'elle doit traiter au cours de la journée. «Je rencontre aussi les équipes de médecins pour discuter du progrès des patients et partager mes recommandations avec eux.» Avant de s'en aller à 15 heures, elle rédige un rapport sur chacun de ses patients.

La jeune femme n'a pas attendu qu'on lui assigne la responsabilité de travailler avec des malades du Covid19. Elle s'est portée volontaire pour être déployée dans un établissement hospitalier traitant uniquement des patients souffrant de la forme grave du virus et se trouvant aux soins intensifs. Pour plusieurs raisons. «Dès le début de la pandémie, la kinésithérapie a été identifiée et reconnue comme étant un maillon sine qua none dans le traitement et la gestion des patients gravement atteints du Covid-19 et du Covid long. La pandémie a aussi démontré que la coopération entre les disciplines est primordiale.»

Elle fait aussi ce choix par sens du devoir, explique-t-elle. «J'ai pensé que mon action allait soulager et aider les patients et que leurs vies en dépendaient. Je me suis inspirée d'une personne que je considère un héros mauricien, à savoir, le Dr Idrice Goomany, qui s'était porté volontaire pendant la crise sanitaire de la variole, qui sévissait dans l'île vers la fin du 19e siècle.»

Elle reconnaît avoir eu une «petite frayeur» d'être contaminée à ses débuts au contact de ces patients mais elle l'a surmontée rapidement. Elle suit donc à la lettre les recommandations du département de contrôle des infections et s'habitue à porter des équipements de protection individuelle (PPE) en permanence. Travailler en portant le PPE une journée, ce n'est pas évident. «Cela n'a pas été facile au tout début mais l'on s'y habitue après quelque temps. Il faut faire ressortir que le port correct du PPE est central à la protection du personnel soignant. Il ne faut donc jamais baisser sa garde ni avoir un relâchement par rapport à cela.»

Lubna Dhomun travaille aussi avec les patients devenus négatifs mais qui souffrent de Covid long, soit des séquelles du nouveau coronavirus comme une grande fatigue, un sentiment d'oppression au niveau de la cage thoracique ou des douleurs localisées à cet endroit, un essoufflement continu, une sensation d'épuisement après le moindre effort, des maux de tête et des troubles cognitifs et/ou neurologiques. Etat qui affecte un patient Covid-19 sur dix.

La kinésithérapie permet à ces personnes de reprendre progressivement leurs activités quotidiennes. «Cette réadaptation en kinésithérapie repose sur au moins deux piliers : la rééducation respiratoire et la rééducation à l'effort», dit-elle, soulignant que cette année, le 8 septembre, qui est la Journée mondiale de la kinésithérapie, l'accent a été mis sur la réadaptation et le Covid long et sur le rôle des physiothérapeutes dans le traitement et la gestion des personnes affectées. «La physiothérapie vise à permettre aux personnes atteintes de Covid long de reprendre progressivement le cours de leur vie, d'améliorer leur qualité de vie.»

D'ailleurs, elle dit avoir noté des résultats positifs sur les patients qu'elle a pris en charge. «J'ai noté une amélioration des symptômes d'essoufflement et de la condition physique en général, une baisse de la dyspnée ïsensation désagréable et gênante lors de la respiration -, une reprise de l'activité physique et une amélioration de la qualité de vie.» Ces résultats, précise Lubna Dhomun, nécessitent un suivi soutenu.

Bien qu'elle vienne régulièrement en vacances à Maurice, elle ne souhaite pas rentrer immédiatement. «Je souhaite travailler encore quelques temps au Qatar.» Sans compter que la Coupe du Monde de football (FIFA 2022) s'y tiendra. «Le monde aura les yeux rivés sur ce pays. C'est un événement très attendu et je pense aussi que cela sera une autre belle aventure à vivre.»