Ile Maurice: Enquête judiciaire sur le décès du jockey juglall - Dr Dawal absent, deux fois positif au Covid-19

Le Dr Bhujoo a été convoqué ce vendredi 12 novembre devant la cour de district de Port-Louis pour s'expliquer sur un certificat médical qu'il avait émis et qui attestait que le Dr Dawal - dont le témoignage est attendu - est souffrant. Le fameux document a été au centre de l'attention de l'audience.

Le certificat médical rédigé par le Dr Bhujoo a soulevé bien des questions ce vendredi 12 novembre. En effet lors des travaux de l'enquête judiciaire pour faire la lumière sur les circonstances du décès du jockey Nooresh Juglall au Champ-de-Mars le 15 mars, le Dr Bhujoo, affecté à l'hôpital Jeetoo, avait déclaré que le témoin dans cette affaire, testé positif au Covid-19, était en autoisolement depuis le 7 novembre. Une vidéo de 30 secondes avait été diffusée en cour. Cette dernière indiquait que quatre personnes entouraient Nooresh Juglall après sa chute de cheval. Ils étaient, selon un témoin, venus à la rescousse du jockey qui pilotait Rule The Night, dans la septième course de la première journée de courses hippiques de la saison 2021. «Les quatre individus étaient le Dr Oozeerkhan, le Dr Dawal et deux Nursing Officers. Le Dr Dawal et l'infirmier Mooneea ont accompagné le jockey dans l'ambulance», avait précisé Shan Chong Ip, communication manager de la Mauritius Turf Club Sports and Leisure Ltd (MTCSL).

Le Dr Dawal a donc été convoqué en cour. Sauf que ce dernier, a à deux reprises présenté une lettre médicale pour indiquer qu'il est souffrant. Le dernier certificat avait été émis par le Dr Bhujoo. Questionné par Me Nataraj Mooneesamy du bureau du Directeur des poursuites publiques, le médecin a expliqué avoir émis ce certificat après que le Dr Dawal a fait un test antigène.

Ce à quoi, Me Yahia Nazroo de la MTCSL lui a demandé s'il était présent lorsque le Dr Dawal a effectué le test en question. Il a répondu par la négative. L'avocat est allé plus loin, lui demandant s'il savait qu'il y a près de deux mois, le Dr Dawal avait soumis un certificat médical à la cour attestant qu'il souffrait déjà du coronavirus. «N'était-il pas nécessaire de demander un test PCR avant d'émettre ce certificat médical ? De par votre témoignage, nous avons compris que vous n'aviez pas vu personnellement le patient réaliser le test rapide ni vu le résultat. Et malgré cela, vous avez délivré un certificat médical attestant qu'il était positif au Covid-19 ?» poursuit Me Nazroo. Le témoin a répondu que pour prescrire le document, il s'était basé sur l'écriture du Nursing Officer qui avait certifié que le Dr Dawal avait été testé positif.

La magistrate Shavina Jugnauth, qui a présidé la séance ,a pour sa part souhaité savoir si un patient testé positif au Covid-19 peut être réinfecté en un mois. Du coup, le Dr Bhujoo a soutenu que le Dr Dhawal a contracté deux différentes variantes. Mais la magistrate qui n'a pas lâché l'affaire lui a rappelé qu'il venait de dire que les tests pour détecter les variants ne sont pas pratiqués à Maurice, lui demandant comment il pouvait confirmer que le témoin souffre de variant. «Nous ne sommes pas médecins certes mais nous avons lu plusieurs articles de presse qui stipulent qu'une fois guéri du Covid-19, un patient obtient l'immunité», note la magistrate qui s'est dite insatisfaite des réponses du professionnel médical.

Même son de cloche du côté de Me Nazroo qui a lancé : «Cela n'a pas de sens, il ne savait pas que le Dr Dawal avait été testé positif une première fois. Et à présent il parle de variants ?»

Toutefois, Me Mooneesamy a suggéré d'attendre le retour du Dr Dawal qui devrait s'auto-isoler 10 jours suivant ladite maladie. En attendant, le Dr Vidyavrattjee Ancharaz, acting director du SAMU, devra se présenter en cour le 17 novembre.