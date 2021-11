Ile Maurice: Deux faux officiers de la Santé dépouillent un couple de Rs 400 000

Un homme de 24 ans et sa sœur de 28 ans habitant Moka ont été arrêtés aux petites heures ce matin suite à un vol avec violence perpétré dans l'après-midi du vendredi 12 novembre à Vacoas

Ce jour-là un entrepreneur de 37 ans et son épouse avaient en leur possession un sac contenant plus de Rs 400 000. L'argent provenait de la vente de volaille. Le couple habitant Vacoas s'apprêtait à sortir lorsqu'un homme et une femme en combinaison de Personal Protective Equipment (PPE) et masque chirurgical sont venus à leur domicile et se sont présentés comme des officiers du ministère de la Santé.

«Nu pé vine fer test Covid la» ont dit les deux individus au couple. Ne se doutant de rien l'homme et son épouse ont laissé leur sac contenant de l'argent dans la cour pour se diriger à l'intérieur de la maison. L'un des faux officiers profitant du fait qu'ils avaient le dos tourné s'est emparé de l'argent. La fille des victimes a tenté de reprendre le sac du voleur mais ce dernier l'a malmenée. Les faux officiers ont ensuite pris la fuite à bord d'une voiture.

Frère et sœur ont été arrêtés lors d'une opération policière avec la participation du sergent Gopychand, la Field Intelligence Unit et la CID de Vacoas, l'inspecteur Goolab et l'Assistant Surintendant de Police Surnam. La voiture à bord de laquelle les malfaiteurs circulaient a été saisie à Quatre Bornes. Deux habitants de Bassin, Quatre Bornes, ont aussi été arrêtés dans le sillage de cette affaire. Une partie de l'argent volé a été récupérée.