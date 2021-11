Congo-Kinshasa: Journée des Anciens Combattants - 11 Novembre 1918, Armistice et honneur à la bravoure de nos militaires

Le ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants (MDNAC) a célébré hier jeudi, 11 novembre 2021, la Journée Internationale de l'Armistie signée en 1918 entre l'Angleterre, la France et l'Allemagne pour mettre un terme à la 1ère Guerre mondiale. La cérémonie s'est déroulée au croisement des avenues Force Publique et Gambela, à la « Place de la République », dans la commune de Kasa-Vubu.

Grâce aux victoires d'éclat remportées lors de cette guerre par les troupes de notre pays, alors Colonie belge, cette journée est célébrée au Congo comme une « Journée des Anciens Combattants». La cérémonie s'est déroulée devant plusieurs autorités civiles et militaires.

Prenant la parole à cette occasion, le Représentant du ministre, le Général Isidore secrétaire général au ministère de la Défense, a salué les exploits élogieux accomplis par les troupes de la Force publique lors de cette guerre. Il a dit que c'était le moment pour la République Démocratique du Congo de s'arrêter pour s'interroger sur ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui et dont les hauts faits méritent d'être historiquement racontés et honorés. A ce sujet, il a noté que, malgré que la Belgique fut neutre dans cette guerre, le Congo-belge avec sa Force publique entra en guerre à côté des troupes alliées britanniques et Français. Il avait participé avec succès à plusieurs campagnes militaires au Cameroun, en Tanzanie-Rhodésie, à Kigali, Kigoma, Mahenge, Nyanza.

Pour lui, tous ces hauts faits, bravoure, patriotisme et discipline légués à toutes les générations méritent d'être rappelés et enseignés chaque fois pour les sauvegarder et éviter qu'ils ne soient jetés dans les oubliettes de l'Histoire. Il a en outre noté que pendant la 2ème Guerre mondiale, les troupes de la Force Publique se sont également distinguées par leur bravoure, patriotisme et sacrifice, à tel point qu'elles sont aujourd'hui les meilleurs exemples de nos militaires.

Notez qu'auparavant, Madame la Secrétaire générale aux Anciens Combattants avait de même souligné le rôle élogieux tenu par la Force publique durant la 1ère Guerre mondiale. Pour ce faire, le Secrétariat aux Anciens Combattants va installer dans chaque commune de la capitale des bureaux de suivi social de ses protégés.