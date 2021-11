Burundi: Le Burundi réaffirme sa détermination à faire du pays un espace zéro polio.

communiqué de presse

Célébrée sur le plan mondial le 24 octobre de chaque année, la journée mondiale de la lutte contre la polio a eu lieu finalement ce 12 novembre 2021 au Burundi, dans la capitale politique du pays, Gitega.

C'est le CNAR, le Centre National d'Appareillage et de Rééducation qui a abrité les manifestations commémoratives rehaussées par la présence du représentant du Gouverneur de Gitega, du représentant de Rotary Club, du délégué du Ministre de la Santé publique et de la lutte contre le Sida et des Partenaires Techniques et Financiers avec comme chef de fil le Représentant de l'OMS, le Dr Xavier CRESPIN.

Les manifestations ont démarré par deux témoignages émouvants de victimes de la poliomyélite. Dame Florence Girukwishaka et sieur Jean-Bosco Ndikumasabo, deux rescapés de cette maladie invalidante, ont entretenu l'assistance de leur histoire avec la poliomyélite et comment ils s'en sont sortis grâce à leur prise en charge au CNAR. Un centre qui, depuis plus de trois décennies, s'emploie, malgré les difficultés, à redonner goût à la vie aux personnes victimes de handicaps moteurs dus parfois à la poliomyélite.

Le délégué du Ministre de la santé publique, le Dr Onesphore NZIGIRABARYA a rappelé les efforts probants du Gouvernement pour débarrasser le pays de la poliomyélite. Il a félicité la population, les agents de santé, les médecins et les Partenaires Techniques et Financiers pour leurs précieuses contributions dans la lutte pour l'éradication de cette maladie au Burundi.

En cette période de pandémie de Covid-19, l'assistant du Ministre de la santé publique et de la lutte contre le Sida n'a pas manqué de revenir sur la nécessité de poursuivre les efforts pour barrer la route à la maladie. Il a, pour ce faire, exhorté la population à l'observance rigoureuse des mesures barrières afin de briser la chaîne de contamination du virus et ses variants.

Prenant la parole au nom des PTF, le Dr Xavier CRESPIN a d'abord délivré à l'assistance le message de la Directrice Régionale Afrique de l'OMS à l'occasion de la célébration de cette journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Le Représentant de l'OMS au Burundi a ensuite réitéré le ferme engagement de son institution et des autres PTF présents au Burundi à accompagner le Gouvernement dans ses efforts pour maintenir son statut du pays africain exempt du poliovirus sauvage.

« Les enfants sont l'avenir d'une nation et notre devoir est de leur offrir un environnement favorable pour une bonne santé et une expression de leur plein potentiel », a affirmé le Représentant de l'OMS. Mais pour que cette noble ambition se réalise, va-t-il ajouter, trois conditions doivent être remplies, à savoir : la disponibilité et la qualité des vaccins pour chaque enfant ; la surveillance active des maladies évitables par la vaccination et plus particulièrement la recherche des cas de paralysie flasque aiguë jusqu'au district le plus reculé et le renforcement des capacités des laboratoires pour la réalisation des diagnostiques et la gestion des épidémies. Des conditions qui, si elles sont réunies auguront d'un lendemain radieux pour les enfants.

Les manifestations de l'édition 2021 de la Journée Mondiale de lutte contre la poliomyélite, rythmées par les célèbres tambours du Burundi, se sont achevées par le don de vivres et de non vivres aux victimes de la poliomyélite, aux mères modèles en matière de vaccination contre la maladie et aux usagers du CNAR. Une manière de réconforter les uns et d'encourager les autres pour l'exemplarité dont ils font preuve pour éloigner la polio du Burundi.