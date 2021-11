Algérie: Mémoire nationale - Une caravane éducative pour visiter 12 wilayas du pays

Alger — Une caravane éducative sur la mémoire et l'histoire intitulée "Sur les pas des gloires et des aïeuls" a été lancée samedi depuis Alger et devra sillonner 12 wilayas du pays avec la participation de quelque 500 jeunes.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag, a supervisé le lancement de cette caravane éducative et historique pour laquelle tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés.

Cette caravane qui sillonnera jusqu'au 28 novembre, les wilayas d'El Oued, Biskra, Ghardaïa, Béchar, Béni Abbes, Illizi, Batna, Bejaïa, Saida, Mascara, Tlemcen et Timimoun, a pour objectif de connaitre les différents passages touristiques historiques que recèlent ces wilayas, ainsi que les monuments historiques et les symboles de la Guerre de libération nationale.

Le ministre a également rappelé le sens "historique et éducatif" de cette caravane qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 67e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1e novembre 1954, en vue de réaffirmer la nécessité de "renforcer la cohésion nationale et l'attachement à l'unité et la défense du pays".

Pour le ministre, les activités juvéniles tracées dans le cadre de ce périple, se veulent "une opportunité pour les jeunes, en vue de connaître, de plus près, l'histoire de l'Algérie, la mémoire nationale et les hauts-faits des aïeuls qui ont sacrifié leur vie pour la libération du pays et le recouvrement de la souveraineté nationale".

Lors de cette caravane éducative, il sera procédé à la signature d'un jumelage de coopération et d'amitié entre les wilayas du Nord et celles du Sud.

Selon un responsable de la Direction de la jeunesse, des sports et des loisirs de la wilaya d'Alger, des caravanes similaires seront organisées, durant les mois à venir.