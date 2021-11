Algérie: Festival arabe 2021 (Contre la montre par équipes) - Les Algériennes en or

Le Caire — La sélection algérienne (seniors/dames) de cyclisme a remporté le contre-la-montre "par équipes" du Festival arabe 2021 sur route, entamé ce dimanche en Egypte.

La course s'est déroulée sur 36 kilomètres et la sélection nationale a bouclé cette distance en 51 minutes, 43 secondes et 37 centièmes, devant la sélection des Emirats arabes unis, entrée en deuxième position, avec un chrono de 58 minutes, 38 secondes et 17 centièmes.

La sélection nationale (seniors/dames) a disputé cette course avec un quatuor composé de: Nesrine Houili, Chahra Azzouz, Hanine Belatrous et Yamna Bouyagour.

Une course prévue sur une distance de 56 kilomètres et dans laquelle seront engagés Ayoub Ferkous, Khaled Mansouri, Abdelkrim Ferkous et Salah-Eddine Al-Ayoubi Cherki.

La compétition, abritée par la capitale égyptienne, s'y poursuivra jusqu'au 25 novembre courant, et comportera plusieurs autres épreuves à son menu.