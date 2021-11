Algérie: Ouverture des 17èmes journées médico-chirurgicales de l'hôpital militaire universitaire régional d'Oran

Oran — Les 17èmes journées médico-chirurgicales ont été ouvertes samedi à l'établissement régional hospitalo-universitaire militaire Dr Amir Mohamed Benaïssa d'Oran relevant de la deuxième Région militaire (RM).

Cette rencontre, qui comprend quatre tables rondes et 17 conférences sur le diabète, le cancer de la thyroïde et la chirurgie de la cornée, a été inaugurée par le commandant adjoint de la 2ème RM, le général major Hassani Laafid, en présence du wali d'Oran Saïd Saayoud et de membres de la famille universitaire et médicale.

Cette rencontre est le premier événement organisé par cet établissement hospitalier militaire, après près de deux années d'absence de l'environnement scientifique en raison de la pandémie de la covid-19, a indiqué, dans son allocution d'ouverture, le général major Hassani .

"Ces rencontres scientifiques, regroupant les compétences médicales civiles et militaires, sont une opportunité pour la valorisation des acquis, à travers l'échange d'expériences sur le terrain et les nouveautés scientifiques, de manière à faire prévaloir les avantages entre les secteurs de la santé militaire et civile au service des intérêts supérieurs du pays et des citoyens", a souligné le commandant adjoint de la 2ème RM.

Pour sa part, le directeur général de l'hôpital militaire régional universitaire d'Oran, le général Belakhal Salah-Eddine, a déclaré que l'organisation de cette rencontre constitue une opportunité pour aborder des maladies qui affectent la santé publique, à l'exemple du diabète et du cancer.

Le général Belakhal a précisé, dans ce sens, que l'établissement militaire régional d'Oran "repose sur une organisation précise pour prendre en charge ces maladies très répandues, assurer la formation de groupes de travail agréés pour prendre en charge chaque maladie comme le diabète, l'AVC et le pied diabétique". Chaque équipe, a-t-il dit, comprend plusieurs spécialistes qui assurent le suivi médical complet du patient.

Le directeur général de l'hôpital militaire régional universitaire d'Oran a ajouté que ces équipes médicales permettent de faciliter la prise en charge rapide des malades et de rapprocher les rendez-vous médicaux, notant que cette organisation a "grandement amélioré la prise en charge des patients".

"Cet établissement de santé travaille au développement de plusieurs techniques chirurgicales inédites au niveau régional, comme l'implantation de la membrane amniotique dans l'œil pour traiter l'ulcère de la cornée, dont les médecins ont réussi plusieurs opérations", a affirmé le général Belakhal.

Les 17emes journées médico-chirurgicales comprennent plusieurs ateliers traitant, notamment, de thèmes inhérents aux problèmes paramédicaux, à l'hygiène et à la gestion des déchets médicaux, animés par des spécialistes militaires et civils.