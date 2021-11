Sénégal: Thiès - 49 facilitateurs du PALAM2 formés dans cinq filières

Thiès — Quarante-neuf facilitateurs ont reçu, dimanche à Thiès, leur attestation sanctionnant cinq jours de formation dans cinq filières, dans le cadre de la deuxième phase du Programme d'alphabétisation et d'apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté (PALAM 2).

La cérémonie de clôture de l'atelier de formation a été présidée par l'adjoint au gouverneur de Thiès, en charge du développement.

Regroupés depuis mardi au centre départemental d'assistance et de formation pour la femme (CEDAF) de Thiès, les 49 stagiaires, dont 15 femmes, et 35 hommes ont été formés dans les métiers de la tannerie, du maraîchage, de l'embouche, de l'aviculture et de la saponification.

Les facilitateurs ainsi formés devront transmettre les connaissances acquises dans leurs localités respectives.

Suite au succès enregistré par la phase pilote, qui avait concerné les régions de Kaffrine et Diourbel, la phase d'extension dénommée PALAM 2 et couvrant les régions de Fatick, Kaolack et Thiès, devrait permettre de former 5.000 femmes et 2.000 hommes dans une dizaine de filières.

Financé principalement par la Banque islamique de développement (BID), le PALAM 2 vise à contribuer à une réduction de la pauvreté, en dotant les populations rurales de formations en alphabétisation fonctionnelle et de capacités techniques professionnelles en phase avec les opportunités de leurs localités respectives. Le programme leur facilite l'accès à la microfinance.

Cinq opérateurs techniques ont été sélectionnés pour intervenir dans les 27 communes ciblées, couvrant 300 villages des régions d'intervention.

Les modules dispensés dans le cadre de ces formations seront traduits sur des supports disponibles dans trois langues nationales, que sont le wolof, le pular et le sérère, a annoncé la directrice générale du PALAM, Khady Fall Ndiaye Mbacké.

Elle a salué l'engagement et la qualité des formateurs, tout comme le caractère "innovant" de cette rencontre de partage d'expériences, entre d'une part les formateurs et les facilitateurs et d'autre part entre facilitateurs eux-mêmes. La formation a été à la fois théorique et pratique, a-t-elle relevé.

L'employabilité des jeunes à travers l'encadrement des jeunes non scolarisés ou précocement déscolarisés, ou de ceux issus des "daaras" (écoles coraniques) ou encore l'autonomisation des femmes sont aussi des "préoccupations" du PALAM, a fait valoir Mme Mbacké.

"En résumé, a-t-elle dit, il s'agit de contribuer au renforcement de la promotion de l'entreprenariat et de l'emploi des femmes et des jeunes".

Il a été envisagé, selon la directrice, la mise en place d'un comité de suivi des formateurs pour accompagner les facilitateurs dans l'accomplissement de leur mission de formation et d'encadrement des organisations féminines, pour mettre sur le marché des produits de qualité.