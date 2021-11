Togo: Enfin un centre dédié au traitement des malades mentaux

Les problèmes en matière de santé mentale dans la Région des Savanes sont les mêmes qu'au niveau national. Ces problèmes sont encore plus aigus dans cette Région qui est la plus pauvre du Togo. Il constitue un problème majeur de santé publique. Face à l'extrême détresse des personnes souffrant de maladies mentales et neurologiques abandonnées à elles-mêmes, les consultations psychiatriques au sein de l'Hôpital d'Enfants Yendube à Dapaong ont débuté en l'an 2000 par la volonté et sur l'initiative des Sœurs Augustines Hospitalières de l'Immaculée Conception.

Un médecin psychiatre venait de Lomé située à 620 Km pour assurer ces consultations. Les troubles psychotiques représentaient alors 50 % des consultations cette année-là. Mais très vite, le nombre important et croissant de personnes souffrant de maladies mentales à accueillir a induit un climat d'insécurité et d'anxiété au sein de l'hôpital.

En 2007, la délocalisation des soins psychiatriques et neurologiques s'est avérée nécessaire pour permettre d'une part, d'assurer la sécurité des enfants malades et d'autre part, pour répondre de façon adaptée aux multiples demandes de soins de santé mentale formulées par les populations de la Région des Savanes éloignées des structures spécialisées du pays en la matière.

Après 13 ans d'accueil de soins aux personnes atteintes des maladies mentales et neurologiques, il a fallu un nouveau cadre car, la capacité d'accueil devient petite au fil des années et au vu des statistiques ; d'où l'inauguration du nouveau centre ce 13 novembre 2021. Pendant 13 ans, plus de 10.000 personnes ont été accueillies et soignées. 750 consultations mensuelles soit 25 consultations / jour.

Le nouveau centre comporte un bâtiment d'accueil, archive et caisse, de Pharmacie, de Consultations et un bâtiment pour l'Ergothérapie, un bâtiment d'hospitalisation des hommes, un pour les femmes, une Buanderie, une cuisine, un isolement, contention et bloc administratif, un dispositif électroencéphalogramme pour démystifier la maladie mentale et neurologique. Un financement de la conférence épiscopale italienne.

Ces bâtiments privilégient le confort et la qualité de prise en charge des patients tout comme ils privilégient les conditions de travail des personnels, les plateaux techniques complets et un plateau d'équipements médicotechniques modernes sont installés.

C'est le Directeur régional de la santé, Dr. Kodjo Afflagah qui a, au nom du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins, procédé à l'inauguration en présence de l'Evêque de Dapaong, des préfets et maires, des autorités de la religion catholique et autres personnalités administratives et traditionnelles.