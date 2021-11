Cameroun: Unis contre les sécessionnistes

En recevant, le 13 juillet 2021 à Abuja, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la Coopération avec le Commonwealth, Felix Mbayu, envoyé spécial du président de la République du Cameroun, Paul Biya, le chef de l'Etat nigérian, Muhammadu Buhari, a réaffirmé « le soutien indéfectible de son pays à la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Cameroun qui doit demeurer un et indivisible », en dépit de l'agitation des mouvements sécessionnistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Comment pouvait-il en être autrement, quand on sait que les deux pays ont des liens historiques très forts et partagent une longue frontière terrestre et maritime commune, a reconnu Mohammadu Buhari, avant d'ajouter que pour ces raisons, « le Cameroun et le Nigeria doivent impérativement travailler chacun pour le bien-être de son voisin ». Revisitant le passé au cours de l'audience accordée à l'envoyé spécial de Yaoundé, Muhammadu Buhari a relevé que « la relation entre le Nigeria et le Cameroun a été très claire depuis l'époque où je servais dans l'armée.

Ce pays nous avait apporté le soutien nécessaire dont nous avions besoin pendant la guerre civile ». Evoquant les activités terroristes des mouvements séparatistes dans les régions anglophones du Cameroun, le chef de l'Etat nigérian a redit avec force qu'« il est dans l'intérêt du Nigeria de s'assurer que le Cameroun est stable, et que son pays restera ferme dans le soutien à apporter au Cameroun dans cette perspective ». L'audience du 13 juillet dernier apparaît ainsi comme un signal fort envoyé par Abuja et Yaoundé aux groupes séparatistes à l'œuvre au niveau d'une partie de la frontière commune.

Les deux gouvernements ont d'ailleurs annoncé qu'ils allaient intensifier leur coopération et cheminer plus que jamais main dans la main pour faire échec aux velléités sécessionnistes auxquelles ils sont confrontés. Les fauteurs de troubles et les entrepreneurs de guerre qui sèment la terreur ici et là au sein des populations seront eux aussi combattus avec la dernière énergie par les forces de défense et de sécurité des deux pays. Autant dire qu'il y a dans les relations d'amitié entre le Cameroun et le Nigeria une logique d'entraide et de préservation des intérêts mutuels qui se renforce davantage avec le temps.

Ce continuum historique est lisible à plusieurs niveaux. Illustrative est à cet égard l'accalmie sur le front de la lutte contre les attaques de la secte terroriste Boko Haram dans le pourtour du Lac Tchad. Si la situation est globalement maîtrisée aujourd'hui, c'est également grâce à la mutualisation des efforts des deux pays au sein de la Force multinationale mixte créée à cet effet.

Tout comme la baisse significative des actes de piraterie dans le golfe de Guinée. Plus loin, à la fin des années 60, et début 1970, les stratèges militaires n'oublieront jamais que c'est aussi parce que les autorités de Yaoundé de l'époque avaient refusé, malgré d'intenses pressions diplomatiques, qu'une partie du Cameroun serve de base-arrière au général rebelle Emeka Ojukwu, promoteur de l'indépendance de la province nigériane du Biafra riche en pétrole, que ce projet meurtrier avait échoué.

L'alliance stratégique entre le président Ahmadou Ahidjo et son homologue Yacubu Gowon avait ainsi privé les insurgés du Biafra et leurs alliés occidentaux et africains d'une importante zone de repli dont ils avaient besoin en territoire camerounais pour espérer voir un jour leur rêve d'indépendance se réaliser. Aujourd'hui comme hier, Abuja et Yaoundé restent sur la même ligne. Aux aventuriers d'en tirer les leçons.