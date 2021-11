Ile Maurice: Agressée par une Sud-Africaine ,la WPC Maudhub félicitée par des internautes

Elle n'est pas près d'oublier cet incident. Le mercredi 10 novembre, la Woman Police Constable (WPC) Maudhub a été malmenée et «agressée» par une Sud-Africaine, Robyn Gertrud Ingham Shorrock, âgée de 51 ans, sur l'aire de stationnement d'un centre commercial, sis à Flacq.

Selon nos recoupements d'informations, la policière postée à l'Eastern Division Supporting Unit (DSU) veillait au respect des protocoles sanitaires à Flacq. La Sud-Africaine, qui réside à Amaury, ne portait pas de masque. La policière s'est approchée d'elle pour la rappeler à l'ordre, mais la situation a dégénéré. La dame n'aurait pas apprécié la remarque de la policière et lui a infligé plusieurs coups au visage et à l'abdomen. Dans sa plainte, la WPC Maudhub a déclaré qu'elle a informé la Sud-Africaine qu'elle commettait une infraction - failing to properly wear face mask - et lui a demandé de présenter une pièce d'identité. Cette dernière l'a alors agressée verbalement et elle est rentrée dans sa voiture.

La WPC Maudhub s'est alors dirigée vers la voiture de la Sud-Africaine, mais cette dernière l'a repoussée avec la portière. La policière a vainement essayé d'arrêter la femme, mais elle a reçu des coups de poing. Elle a gardé son calme et n'a pas recouru à la violence. Après plusieurs minutes, elle a finalement pu arrêter la femme lorsque d'autres policiers sont arrivés et ont pu maîtriser la quinquagénaire. Robyn Gertrud Ingham Shorrock a été conduite au poste de police de Flacq. Elle a été autorisée à rentrer chez elle sur parole par l'ACP Madhow. Elle sera poursuivie sous deux chefs d'accusation - failing to properly wear face mask et assaulting an agent of civil authority.

Dans sa plainte, la policière a fait ressortir qu'elle n'a pas été blessée. Toutefois, elle a demandé à être examinée car elle ressentait des douleurs. Selon nos sources, elle a déjà repris le travail mais elle se dit traumatisée par cet incident. La WPC MAudhub a rejoint la force policière en 2010 et elle est postée à la DSU depuis août 2019.

Une vidéo de l'incident a fait le tour de la Toile le jour de l'incident et a choqué plus d'un. Les internautes étaient plusieurs à féliciter la policière qui a fait preuve de courage et ne s'est pas laissé intimider tout en gardant son sang-froid. Certains ont même fait ressortir que la police aurait besoin de plus d'agents de sa trempe.