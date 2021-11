Ile Maurice: Carte vaccinale - L'accès aux supermarchés toujours flou

Véritable incompréhension après que le ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagutpal, a soutenu, à la conférence de presse du National Communication Committee, vendredi après-midi, que la carte vaccinale deviendrait obligatoire, à l'avenir, pour l'accès aux supermarchés ou dans les transports en commun. «Définitivement, au fur et à mesure, nous allons travailler dessus... », a-t-il confié.

Dès lors, les questions fusent. «Est-ce que cela veut dire que les non vaccinés mourront de faim ?», «n'est-ce pas une façon de dire que la vaccination est obligatoire ?», ou encore «n'est-ce pas illégal d'imposer de tels règlements ?» s'interrogent de nombreuses personnes. D'autant plus que, soulignent certains Mauriciens, deux supermarchés, au moins, ont depuis affiché des notices pour demander à tous de présenter leur carte de vaccination avant d'entrer. «On a vu écrit qu'on n'a pas le droit d'entrer si on n'est pas vacciné... C'est une violation des droits humains», confie une jeune femme à qui nous avons parlé. Cependant, dans un des supermarchés cités, une source sur les lieux a fait ressortir, hier, que c'était une «fake news».

De plus, durant une tournée dans quelques régions de l'île hier, nous avons constaté que plusieurs supermarchés continuent leur business as usual. «Pourquoi nous réclamerons la carte ? C'est une chose officielle ça ?», se demande le propriétaire d'une supérette à Terre-Rouge. Il ajoute qu'il ne comprend pas non plus cette logique. «Cela voudrait dire que nous aurions également des clients en moins. Déjà que la situation économique est difficile.»

D'autres soutiennent que le gouvernement aurait dû se pencher sur des choses plus importantes comme le traitement. «La vaccination n'empêche pas la propagation du virus. Des personnes vaccinées sont mortes», ne manque-t-on pas de faire remarquer.