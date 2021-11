Ile Maurice: Pénurie d'agrumes - Le marché devrait être approvisionné cette semaine

La situation sanitaire a augmenté la demande pour les agrumes et le kiwi, en raison de leur teneur en vitamine C. Les consommateurs qui veulent se protéger recherchent oranges, citrons, mandarines, pamplemousses ainsi que le kiwi plus que d'habitude.

Le marché fait donc face à une pénurie de ces fruits. Roshan, marchand de fruits, n'a plus d'oranges et de mandarines. Il lui reste quelques kiwis. «Les prix sont plus élevés depuis que le fret est plus coûteux. Les consommateurs en achètent moins en volume pour le même budget qu'avant mais la demande est là car ils préfèrent les agrumes aux autres fruits. Comme tout le monde n'achètent que ces fruits, le stock s'est épuisé.» Du côté de Dream Price, la situation est la même. L'approvisionnement en agrumes et en kiwi est limitée.

Sollicité pour comprendre la situation, Suren Surat, Chief Executive Officer (CEO) de SKC Surat & Co Ltd, importateur de fruits, confirme qu'il y a bien une pénurie. Il rappelle qu'avec le Covid-19 depuis l'année dernière, il y a un gros problème de logistique. Les navires qui prenaient sept à dix jours pour arriver sur le sol mauricien d'Afrique du Sud, prennent deux à trois semaines et parfois un mois. «Il n'y a pas de fixed schedule. De plus, ce sont des produits périssables. Ce qui signifie que nous ne pouvons pas faire trop de stock pour contourner ce problème. Du moins, nous essayons selon nos capacités de prendre un peu le risque d'en stocker un peu plus mais il y a une limite.»

En effet, un navire qui devait arriver le 27 octobre n'est arrivé que le 12 novembre. Ce qui a créé une pénurie sur le marché. Mais d'ici la semaine prochaine, la situation devrait se rétablir, rassure-t-il. De plus, il a été noté que les derniers agrumes qui restaient au niveau de la revente se vendaient à un prix exagéré. Le prix d'une orange qui aurait dû être dans les Rs 25 a grimpé à Rs 35 ou même Rs 40. Jayen Chellum, secrétaire général de l'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM), déclare que c'est exagéré et que les marchands ne peuvent pas faire un profit au-delà de 45 % du prix d'achat et que le maximum mark-up est pour la vente au kilo. Or, les fruits comme l'orange ou la mandarine sont vendus à l'unité par certains marchands et donc plus cher. Il lance un appel aux consommateurs pour acheter ces fruits au kilo et de porter attention au non-affichage du prix des agrumes, aussi bien que pour tous les autres produits, particulièrement en ce temps où les prix sont en hausse.

La saison de letchis sera courte cette année

La récolte de letchis, qui semblent plus rares cette année, devrait être d'environ 1 500 à 1 700 tonnes, soit presque la même que l'année dernière. Toutefois, une bonne partie est détruite par les chauves-souris, nous déclare Kreepalloo Sunghoon, président de la Small Planters Association (SPA). D'autre part, beaucoup de planteurs n'ont pas eu de filets car ils ont fait leur demande trop tard. Il évoque également le manque de pluie. Selon des planteurs, les letchis seront plus petits cette année. En début de récolte, le letchi sera vendu plus cher, soit dans les Rs 300 les 500g. Vers la mi-décembre, le prix baissera à environ Rs 125 pour ensuite augmenter. Le président de la SPA indique que la saison de letchis sera courte, soit un mois et quelques semaines.