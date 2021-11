Ile Maurice: Covid-19│Décès - des chiffres qui interpellent

C'est le ministre de la Santé lui-même qui le dit. Le nombre de décès est inquiétant. Rien que du 5 au 12 novembre, le pays a enregistré 46 décès liés au Covid-19. Pour les patients positifs décédés de comorbidités, le chiffre n'est pas disponible, mais les pompes funèbres affirment qu'il y a une hausse.

Depuis le 5 mars, Maurice a déploré 248 décès liés au Covid-19. Dans la semaine écoulée, parmi les victimes de la pandémie, 37 avaient plus de 60 ans et 36 n'étaient pas vaccinées. Cependant, selon les chiffres communiqués par Al Ihsaan Funeral Service, des 89 décès de patients positifs du 1er septembre au 9 novembre, cinq étaient âgés entre 31 et 40 ans et 12 avaient entre 51 et 60 ans. 21 morts étaient âgés de 61 à 70 ans alors que 30 avaient entre 71 et 80 ans.

Dans la tranche d'âge de 81 à 90 ans, 17 personnes positives sont mortes et trois décédés avaient entre 91 et 99 ans. Du 10 novembre au 12 novembre, 12 autres funérailles de patients positifs ont été organisés, dont ceux de deux jeunes âgés de 25 et 32 ans respectivement, et d'un bébé de 18 mois. Quant à la compagnie Elie & Sons, elle a organisé 124 funérailles de patients positifs depuis le mois de septembre.