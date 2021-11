Togo: Un rapport d'analyse juridique approfondie du G8 et alliés bientôt sur la table du Gouvernement

« Le G8 estime que toute société civile est le résultat de circonstances historiques et culturelles spécifiques. Les modes d'organisation et les raisons d'être des organisations peuvent varier d'une société à l'autre. Cependant le principe même de l'organisation collective à des fins collectives demeure : « on ne ramasse pas une pierre avec un seul doigt » !

La volonté et la capacité des êtres humains à se regrouper librement pour poursuivre des buts et objectifs, même dans les conditions les plus difficiles, semble bien transcender toutes les frontières. On peut donc parler d'un élan universel vers la formation d'associations libre de tout contrôle externe. Nous nourrissons l'espoir que la présente assise contribuera à créer les conditions d'une dynamique inclusive pour une large participation des acteurs de la société civile au processus de reconquête et de sauvegarde de l'espace civique rétréci », ces mots du Coordonnateur national de ce regroupement d'OSC (Organisations de la Société civile) togolaises, Yves Dossou, sont bien expressifs de la dynamique suivie par ces organisations et leurs alliés les 11 et 12 Novembre derniers au cours d'une rencontre de validation du « rapport d'analyse juridique approfondie de l'avant-projet de loi relatif à la liberté d'association au Togo, et de façon spécifiques, passer en revue les résultats du rapport d'analyse juridique approfondie des dispositions de l'avant-projet de loi aux fins d'une meilleure compréhension et appropriation et contributions aux amendements et nouvelles propositions de reformulation des articles jugés liberticides sur la base des textes nationaux et internationaux et procéder à la validation du rapport en vue de sa transmission au gouvernement et au groupe Espace civique ».

« Le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques », la non obligation « de faire partie d'une association », « le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts », étant reconnus par la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, et également l'Eglise dans son ensemble et en particulier l'Eglise catholique, il est parti des deux principes qui fondent la liberté d'association et de réunion aux yeux de l'Eglise. Il s'agit des principes 3 et 4 dont le premier indique que « Notre tradition proclame que la personne n'est pas seulement sacrée mais sociale. La façon dont nous organisons la société -au niveau économique et politique, légal et juridique- affecte directement la dignité humaine et la capacité des individus à grandir en communauté » et le second, que « Nous croyons que les gens ont le droit et le devoir de participer à la société en cherchant ensemble le bien commun et le bien-être de tous, spécialement des pauvres et des personnes vulnérables ». Et ce sont là des principes qui doivent en toute circonstance guider les actions aussi bien en politique que dans le social pour ce qui est de la liberté associative.

Et c'est bien l'avis des dizaines de représentants des structures de la société civile togolaise (OSC et syndicats réunis pour la cause et dans le strict respect des mesures barrières éditées par le gouvernement togolais en matière de réunion. Ainsi, dans la déclaration ayant sanctionné des travaux de validation du rapport sur les amendements et propositions de reformulation du G8 sur l'avant-projet de loi portant liberté d'association au Togo, ces acteurs jouissant de leur rôle de partenaires du gouvernement togolais, ont indiqué qu' « après une revue de l'analyse juridique approfondie de l'avant-projet de loi relatif à la liberté d'association portant modification de la loi 1901 à la lumière des instruments juridiques nationaux et internationaux ;

Considérant les communications faites lors des précédentes et présentes assises qui révèlent des dispositions liberticides dans l'avant-projet de loi et sa non-conformité aux textes juridiques nationaux et internationaux existants » et « Persuadés que l'avant-projet de loi relatif à la liberté d'association au Togo est une menace à la liberté d'association, la liberté d'exercice du droit syndical et du droit de négociation collective en certaines de ses dispositions », se veulent catégorique sur le fait que « L'avant-projet de loi tel que rédigé est en violation des instruments juridiques nationaux et internationaux en certaines de ses dispositions » et que « Les organisations syndicales ne pourraient être incluses dans cet avant- projet de loi au regard de leur spécificité et du fait de la ratification du Togo des conventions 87 et 98 de l'OIT ».

Il s'agit à la lecture de cette déclaration d »une position qui n'est pas indifférente de l'adhésion du Togo « Au Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques », « Au Pacte International relatif aux droits Economiques, Sociaux et Culturels », « À la convention 87 de l'OIT et la convention 98 de l'OIT » et aussi en ce que disent « La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en son préambule et ses articles 10 et 11 », « La Constitution togolaise de la IVe république en ses articles 25 et 39 », « la convention collective interprofessionnelle du Togo en son article 5 », « Les lignes directrices sur la liberté d'association et de réunion de la commission Africaine des droits de l'Homme et des peuples adoptées en 2017 » et « La lettre des quatre rapporteurs des Nations-Unies adressée à l'Etat Togolais le 13 août 2021 relevant les dispositions liberticides dans l'avant-projet de loi et demandant au gouvernement d'indiquer le processus de consultation et de révision envisagée avant l'adoption cet avant-projet de loi ».

Dès lors et à l'aune de tout ce qui précède, la déclaration du G8 et ses alliés vient exhorter « toutes les OSC à se mobiliser aux côtés du G8 afin de faire avancer le processus dans le respect des standards internationaux » et invite incessamment le gouvernement togolais à « instaurer un dialogue participatif avec le G8 et ses alliés afin de prendre connaissance des propositions d'amendements et de reformulations de l'avant-projet de loi sur la liberté d'association », à « créer un espace formel d'échanges et de discussions avec la société civile afin de procéder à la correction de l'avant-projet de loi prenant en compte les amendements et propositions du G8 et ses alliés ».

Enfin, ouvre-t-il (Le G8) ses portes et ses bras à tout acteur intéressé « par ce processus à rejoindre le G8 et ses alliés pour une mobilisation générale afin de faire avancer la correction de l'avant-projet de loi, seule issue pour la promotion et la protection du droit à la liberté d'association et à la liberté syndicale au Togo ».

Au vu des deux jours de travaux, on peut en déduire que le G8 tient son rapport sur les amendements et nouvelles propositions de reformulation des articles jugés liberticides sur la base des textes nationaux et internationaux, à propos de l'avant-projet de loi sur la liberté d'association au Togo. Un rapport devra être déposé sur la table du Gouvernement et du Groupe Espace Civique dans un futur proche, indique-t-on.