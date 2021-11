Madagascar: Entrepreneuriat et créativité - Grand succès de la JEEC organisée par l'université GSI

Le DG de GSI, avec le maire d'Alasora, lors du lancement officielle de la JEEC 2021, au CBA By-pass.

Mettre en valeur les résultats des recherches réalisées par les étudiants. Tel est l'objectif annoncé par l'Université GSI, qui a organisé la Journée Entrepreneuriat Étudiant et Créativité (JEEC), au CBA By-pass. Des conférences-débats, des expositions, des présentations de projets et de résultats de recherches étaient au programme de cette deuxième édition. « Nous voulons permettre aux étudiants de mettre en pratique les connaissances qu'ils ont acquises durant leurs études, de mettre en valeur leurs travaux de recherche et de leur permettre d'expérimenter dès aujourd'hui ce qu'est l'entrepreneuriat.

C'est la raison pour laquelle nous avons organisé la JEEC, qui a connu un grand succès pour cette deuxième édition », a affirmé Nina Randrianaivo Andriamihantaherizo, directeur général de GSI. Cette université privée a également affiché ses nombreux partenaires issus du secteur privé, qui ont participé activement à la manifestation, notamment aux conférences-débats. Outre l'entrepreneuriat, le volet social a également été intégré par les organisateurs, grâce aux consultations et tests de diabète gratuits pour tous les visiteurs. Selon son DG, l'université GSI évolue davantage.

Créée en 2002, elle est aujourd'hui présente dans 3 sites à Antananarivo notamment à Analakely Soarano, à Antaninarenina et au By-Pass. Les infrastructures sur ce dernier site viennent d'ailleurs d'être rénovées. L'université avance également dans la mise en œuvre de la digitalisation. Pour cette rentrée universitaire, dont les inscriptions sont encore en cours pour les nouveaux bacheliers, GSI a cité sept filières prisées, notamment le Multimédia et Communication Journalisme, l'Informatique de gestion, l'Électronique Télécommunications, le BTP et Architecture, la Gestion Management des affaires, le Tourisme Voyage et Hôtellerie, le Droit et Relations internationales, ainsi que les Paramédicaux.