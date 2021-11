Madagascar: Pétanque - Faneva N°1 mondial du tir

Il a déjà impressionné lors des éliminatoires de vendredi, mais on n'a encore rien vu. Faneva Ramanandraitsiory a réservé sa meilleure partition pour la finale de samedi soir.

Quarante six points inscrits lors de l'ultime partie contre Blazey Twardowski, une performance tout simplement dantesque. Faneva Ramanandraitsiory a décroché le titre planétaire. De loin le meilleur cumul du weekend, qui a laissé l'assistance bouche-bée à Santa Susanna, en Espagne. Il n'a fait qu'une bouchée de son adversaire pour décrocher la couronne mondiale.

En face, le Polonais est resté bloqué à trente cinq unités. Il y avait onze longueurs d'écart entre les deux boulistes au terme des cinq ateliers de la finale. Comme quoi, Doda a maîtrisé son sujet de bout en bout, sans jamais flancher ou paniquer. Il mérite amplement cette consécration, vu son talent et son flegme.

Magistral

Comme cité auparavant, le jeune joueur de l'ABMI a dominé la concurrence dès les éliminatoires. Il a terminé avec un total de 40 points, vendredi soir, synonyme de première place au classement général. Il a notamment signé ses meilleurs scores sur le premier atelier (13), qui consistait à tirer sur une boule seule, et le cinquième atelier (13), qui consistait à tirer sur le bouchon.

Il fallait confirmer durant la phase finale. Et Faneva a été exact au rendez-vous. Victoire 43 à 11 devant l'Estonien Henri Mitt en quarts de finale, puis succès 35 à 24 devant le Français Miclo Dawson dans le dernier carré. On croyait avoir tout vu après cette bataille en demi-finale face au redoutable porte-fanion de la France. Mais on était loin de se douter de ce qui allait se passer par la suite.

En effet, Doda a élevé encore un peu plus son niveau dans l'ultime mano a mano, bien aidé par les coaches Faly Rajaonosoa et Jean Randrianandrasana. Quarante six pions, encore une fois, c'est magistral. D'autant plus qu'il a signé son meilleur score (15) sur le dernier atelier, qui était le plus difficile.

Madagascar a brillé de mille feux dans le concours de tir de précision catégories juniors garçons. Du côté des séniors dames par contre, la Grande ile n'a pas été garnie. Nirinaniaina Lalatiana alias Tita a été sortie lors des éliminatoires. Elle s'y est classée 19e avec un total de 19 points.