Madagascar: Football - Mondial - Les Barea sortent par la grande porte

Un nul pour conclure les éliminatoires du Mondial, face à la Tanzanie (1-1). Au-delà des résultats, on a grandement apprécié l'attitude conquérante des Barea en deuxième mi-temps.

Au diable cette première période durant laquelle les Barea ont encaissé un but de Msuva (25e). S'il faut retenir quelque chose du match d'hier, c'est bien le changement d'attitude des Barea dans le second acte. Ils ont affiché un visage plus conquérant. Ce qui a amené à l'égalisation d'Abdallah (74e). Un but partout donc entre Madagascar et la Tanzanie sur la pelouse de Mahamasina, au terme de l'ultime journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022.

Encore une fois, les Barea ont mal débuté la rencontre. Éric Rabesandratana doit impérativement trouver des solutions pour remédier à ces entames catastrophiques à répétition. Sous peine de se faire dominer à chaque fois dans les dix, vingt ou trente premières minutes à l'avenir.

Hier, son équipe s'est retrouvée acculée pendant une demi-heure, avant de sortir la tête de l'eau. Le jeu en transition des Taïfa Tanzaniens a fait beaucoup de dégâts. Heureusement qu'il n'y eut qu'un seul but en leur faveur.

La physionomie du match a totalement basculé après la pause. Les Barea sont revenus des vestiaires avec un meilleur état d'esprit. On aimerait bien avoir un extrait du discours de Rabesandratana pendant la mi-temps, pour remobiliser sa troupe. En effet, ses hommes sont apparus plus déterminés et plus agressifs.

Bonne note

Ils ont multiplié les occasions franches, dans le sillage d'un Loïc Lapoussin très actif. Et puis vint cette 74e minute et cette reprise d'Hakim au point de penalty. Avant l'égalisation, l'attaquant de Lierse avait déjà failli marquer à deux reprises. La troisième tentative aura été la bonne.

Sur le but de Msuva, la défense malgache était fautive. En effet, la charnière centrale n'a pas su anticiper une longue passe en profondeur, à l'origine de l'action. L'arrière-garde a corrigé le tir dans ce second acte. Elle n'a plus jamais rompu. Elle a tenu bon quand Bapasy a été expulsé, après avoir écopé d'un deuxième carton jaune (82e).

Ainsi se concluent les qualifications pour la Coupe du monde. La sélection malgache est éliminée. Mais elle a bouclé sa campagne sur une bonne note, en donnant une image bien plus attrayante aux vingt mille spectateurs présents dans les travées de Mahamasina.