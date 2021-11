Gabon: Port Gentil - Polémique autour du décès de la femme d'un pasteur

Décédée depuis le 10 octobre à Port-Gentil, la dépouille de l'épouse d'un "pasteur de l'église La Nouvelle Eden" fait naître une polémique entre les deux familles.

Selon l'oncle de la défunte, l'arrogance, le mépris et l'indifférence du veuf à l'égard de ses beaux parents venus de Libreville, auraient créé de vives tensions. Le bateau aurait eu du mal à bouger avec la dépouille ce vendredi 12 novembre. Le commandant et la police auraient obligé le mari éploré d'embarquer pour accompagner le corps de sa défunte épouse pour Libreville et qui, selon les témoignages de la famille, aurait disparu et n'aurait jamais assisté à l'inhumation de son épouse qui laisse un nourrisson d'à peine deux mois.

C'est une affaire qui n'est pas passée inaperçue dans la ville pétrolière du Gabon. Les fidèles d'une église éveillée et les autorités judiciaires sont au fait de cette histoire qui a failli tourner autrement.

Les faits :

Les faits remontent au 10 octobre 2021. Un dimanche, lors d'un culte, la nommée Maryse Bouanga, après une maternité par césarienne de deux mois à peine, s'écroule dans l'église, pendant que son époux de "pasteur", Éloge Gildas MM est sur l'estrade pour chanter. Elle rendra l'âme dans les quelques heures qui suivent à la grande surprise des fidèles effondrés par la nouvelle.

Informés du décès de leur fille, nièce, soeur, les parents de la défunte Maryse quittent Libreville pour Port-Gentil . Un voyage qui permettra aux parents de la disparue de faire ce qui se doit afin d'accompagner la dépouille jusqu'à sa dernière demeure. A leur grande surprise, aucune démarche n'est engagée contrairement à ce qu'aurait fait croire leur beau fils. Ce qui mettra l'oncle de la défunte Maryse hors de lui. "Un mois plus tard, il est incompréhensible qu'aucune démarche n'ait été engagée pour accompagner dignement notre fille à sa dernière demeure. Pire, le jour de la sortie de la dépouille, pas d'habit ni acquittement des frais des pompes funèbres" s'indigne Dernot, l'oncle de la défunte .

C'est la désolation chez les uns et la colère chez d'autres. Des violents échanges entre les deux familles s'en suivent. Le Procureur de la République aurait été saisi de l'affaire et l'aurait tranchée en faveur des parents de la défunte .L'indignation des parents et des fidèles est est au rendez-vous.

Les parents de feue Maryse Bouanga reprocheraient à son veuf de mari, son insolence , son insouciance et son mépris à leur égard. Il aurait même refusé du voyage de ceux qui accompagnent de Port-Gentil pour l'inhumation à Libreville. Il aurait été contraint par le capitaine et la police d'embarquer avec la dépouille ce vendredi 12 novembre 2021.

A l'arrivée du bateau à Libreville, la surprise est générale chez les parents de la défunte. Sieur Mouely Mouely Éloge Gildas est introuvable. "L'on ne sait à quel moment et où il est sorti du bateau . Est-il resté à bord ? Ce sont là toutes les questions qui ne trouvent pas de réponses" rapporte Dernot, tout indigné.

Porté disparu, Eloge Gildas MM n'a assisté ni aux pourparlers, moins encore à l'inhumation de son épouse défunte qui a été accompagnée à sa dernière demeure, le samedi 13 novembre dernier . Elle laisse un nourrisson de seulement deux mois.