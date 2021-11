Congo-Kinshasa: Manifestations publiques - L'Acaj salue le déroulement de la marche de l'opposition

L'organisation de défense des droits de l'homme a constaté que l'opposition a pu exprimer, le 13 novembre, ses revendications sans entraves politiques ou policières.

L'Association congolaise pour l'accès à la justice (Acaj) se satisfait du déroulement de la manifestation publique du Front patriotique. Dans un communiqué du 14 novembre, elle a indiqué que cette oppposition au pouvoir de Kinshasa a pu librement et dans le respect de l'autre exprimé ses revendications sans aucune entrave politique ou policière. L'Acaj a salué et félicité le sens élevé de responsabilité qui a caractérisé les dirigeants et membres de cette plate-forme.

« Nous exprimons notre appréciation face au civisme affiché par les participants à la marche et relevons le professionnalisme dont ont fait montre respectivement le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et la police dans la gestion et l'encadrement de cette manifestation citoyenne, expression par excellence des libertés fondamentales garanties par la Constitution de la République démocratique du Congo », a déclaré le président cette organisation, Me Georges Kapiamba, cité dans ce communiqué.

La marche voulue le 13 novembre par des laïcs catholiques et protestants avait pour objectif d'exiger « la dépolitisation » de la Commission électorale nationale indépendante (Céni). Malgré la pluie qui s'est abattue sur la capitale et d'autres provinces voisines, des milliers de personnes ont marché, dans le calme, encadrés par la police. Ils ont, en plus, exprimé leur mécontentement face à la situation sociale de la population, tout en appelant le pouvoir en place à dépolitiser cette centrale électorale dont ils récusent le choix du président, Denis Kadima, qu'ils accusent d'être proche des autorités actuelles.

On note que les organisateurs de cette manifestation avaient demandé, la veille, aux responsables politiques désireux d'y participer de ne pas afficher leur appartenance. C'est en respectant ce mot d'ordre que les manifestants, sans étiquette particulière, ont scandé des slogans réclamant l'éducation des enfants ou le bien-être social ainsi que la dépolitisation de la Céni. Cependant, certains autres groupes de manifestants, par nostalgie ou guidés par leur appartenance politique, ont réclamé le retour au pouvoir de l'ancien président Joseph Kabila.