Afrique: Opep - La demande de brut en hausse en 2022

Kenya Petroleum Refineries Limited will now import crude oil, process and sell refined products to oil marketing companies (file photo).

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) estime que la demande mondiale de brut devrait dépasser son niveau pré-pandémique dès 2022.

La reprise économique et la hausse du nombre de vaccinés permettent ces prévisions optimistes. La production devrait atteindre plus de 10,83 millions de barils par jour, soit plus que prévu initialement.

La demande mondiale de pétrole brut est en constante augmentation selon l'Opep. En 2022, sa croissance pourrait atteindre 4,2 millions de barils par jour (Mb/j), ce qui représente 0,9Mb/j de plus que les estimations précédentes. Ainsi, la demande mondiale serait de 100,83 Mb/j, un chiffre supérieur aux niveaux d'avant la pandémie. Mais l'offre diminuera avec l'augmentation de la demande de carburéacteur et de la reprise du secteur du transport aérien. Le carburéacteur est l'un des derniers produits pétroliers dont la demande est encore significativement faible, depuis l'émergence de la pandémie de coronavirus et sa propagation dès le premier trimestre 2020.

« La demande de pétrole et de gaz resterait solide pendant une décennie », a déclaré le président directeur général de la société, Amin Nasser. Il a prédit que la transition du marché de l'énergie vers des sources non-fossiles serait plus lente. Cette future hausse de la demande se fera après trois mois de contraction cet été, en raison de la reprise de l'épidémie de covid en Asie. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) déplore que « la demande pétrolière mondiale reste sous pression du virulent variant Delta de la covid-19 dans des régions consommatrices clefs, particulièrement en Asie ».

Reprise globale de la production

L'Opep et ses alliés augmentent peu à peu leur production, alors qu'ils l'avaient restreinte durant la crise. Début septembre 2021, l'Opep confirmait sa stratégie de reprise de la production, décidée en juillet 2021. Les pays membres et alliés avaient légèrement augmenté leur production dès août 2021, ajoutant 151 000 barils par jour, pour un total de 26,8 Mb/j. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Irak avaient aussi pompé davantage de brut, alors que le Nigeria ralentissait sa production. L'utilisation quotidienne des carburéacteurs et du kérosène est d'environ 5,5 millions de barils, contre environ huit millions de barils en 2019, selon l'AIE.