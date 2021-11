Sénégal: [OPINION] Hommage à Mamadou Tidiane Kane - Mourir d'immortalité - Par Ndèye Fatou KANE, « Yaayou bayaam »

opinion

Que dire, qu'écrire sur un homme qui s'est battu sa vie durant pour s'imposer, et au moyen de son brillant esprit et de son courage à toute épreuve, y est parvenu ? Les mots sont insignifiants pour rendre hommage à Mamadou Tidiane Kane (16 Février 1945 - 05 Octobre 2021), époux attentionné, père aimant et exigeant, collaborateur brillant, surnommé 'la Rigueur', car justement, être rigoureux, c'était un art de vivre chez lui. Aujourd'hui, en ce 40e jour de son rappel à Allah, je décide de prendre ma plume pour lui écrire quelques mots. Il est communément admis qu'en islam (et dans les autres religions révélées), que les quarante jours suivant un décès constituent une période durant laquelle l'âme poursuit sa purification et accomplit son effort de détachement du corps.

« Mon père est mort ».

Cette phrase n'a cessé de tournoyer dans ma tête dès lors que j'ai appris la nouvelle. Que Dieu me pardonne, mais je crois qu'au-delà de l'incroyable hébétude qui fut mienne à la pensée de savoir qu'il n'était plus physiquement des nôtres, s'est substitué le refus de l'admettre, car je n'ai jamais été traversée par l'idée qu'un jour, mon père pouvait mourir. « Inna Lilahi Wa Inna Ilayhi Râjihoun » : A Dieu nous appartenons et c'est à Lui que nous

retournons. Toute âme qui a goûté à la vie, goûtera à la mort. Ces phrases de rappel, que l'on prononce habituellement lorsque quelqu'un.e est rappelé.e à Dieu, me sont semblées sur le coup vides de sens, et surtout d'une piètre consolation, devant l'immensité de la douleur qui fut mienne et qui sera ma compagne ad vitam aeternam. En me posant un court instant pour tenter d'avoir les idées claires, je suis arrivée à la conclusion que mon père était vraiment mort, mais qu'il était mort d'immortalité. Car pousser son dernier souffle et se voir célébrer par une multitude d'individu.es à travers toute l'Afrique, ceci démontre que Mamadou Tidiane Kane est ancré dans les cœurs et ce, pour l'éternité.

J'ai souri en parcourant la déferlante d'hommages sur tous les réseaux sociaux, et surtout venant de personnes dont je ne me doutais pas qu'elles le connaissaient. Je me moquais de lui en lui disant souvent qu'il connaissait tout le monde, mais je ne savais pas à quel point ceci était la réalité. Comme quoi, l'impact qu'une existence a, est mesuré à l'aune de l'impression qu'un.e individu.e aura laissé à ses semblables.

Et mon père (Machallah) en laissait toujours une excellente à celleux qui le côtoyaient dans le cadre de son travail, ou à travers moi.

Né à Thiès d'un père HalPulaar et d'une mère Ouolof, il avait eu la chance de pouvoir profiter à souhait de ce métissage. Parlant couramment le Ouolof et maniant le pulaar comme personne, il disait toujours qu'il vivait plusieurs vies en une seule. Et des années plus tard, ce constat me frappe comme une évidence. Non content de parler plusieurs langues, il faisait du français une arme de guerre. J'étais traumatisée à chaque fois qu'il me demandait de lui faire un traitement de texte, car sachant d'avance que nous y passerions des jours et des jours, jusqu'à ce que toutes les virgules et tous les points aient trouvé leur place parmi les phases. Cet art du perfectionnisme faisait que très tôt, il avait hérité du sobriquet de 'la Rigueur'.

Sobriquet dont l'avaient affublé ses jeunes camarades de parti au sein de la jeunesse communiste où il avait fait ses premières armes en tant qu'étudiant, au sein de l'ENTPB (École Nationale des Transports Publics et du Bâtiment), devenue plus tard École Polytechnique de Thiès. Il était sorti de l'ENTPB major de sa promotion avec un diplôme de technicien supérieur des transports. Il se moquait de moi en affirmant que ce seul diplôme lui avait permis d'avoir sa pluralité d'expériences professionnelles. Et c'était le cas ...

Connaissant Paris et ses différents arrondissements comme sa poche, il n'hésitait pas, plan en main, à nous servir de guide à mes amies et à moi qui venions de débarquer de Dakar. Aussi à l'aise en costume trois pièces qu'en sabador 'niétou abdou', mon père pouvait tour à tour savourer un magret de canard et enchaîner le lendemain avec du « tiébou kétiakh ». Je trouvais cocasse de le voir, ses longues jambes étendues devant lui, prendre le temps de m'expliquer les vertus nutritives de ce plat que j'abhorrais.

Mon cœur se gonflait de fierté lorsque je le voyais être assailli partout où il arrivait.

Que ce soit au Port Autonome de Dakar où il a débuté sa carrière et pris les rênes de l'équipe de football de l'UCST (Union Culturelle et Sportive), championne du Sénégal en 1990, 1991 et 2005, à la Fédération Sénégalaise de Football, la Confédération Africaine de Football, la Fédération Internationale de Football Association, ou encore Dakar Dem Dikk, l'entreprise de transport public où il a fini sa carrière, sans oublier les nombreuses missions de consultance qu'il a effectuées, il était toujours énormément sollicité; et il répondait à toutes les sollicitations en partageant son savoir.

Pour moi, mon père savait tout, connaissait tout, était incollable sur tous les sujets.

Et j'adorais l'écouter me démontrer l'étendue de sa vaste culture. Ces moments restent à jamais gravés dans mon cœur. Et je pense que c'est le plus beau legs qu'il m'ait laissé. Ne jamais se départir de sa soif de connaissance(s), être toujours critique envers soi-même en vue de s'améliorer, étaient chez lui des viatiques.

Tout cela a fait que j'ai eu beaucoup de mal à accepter sa maladie. Même si les signes étaient là devant mes yeux, je niais l'évidence. Mais Allah SWT ne fait rien dans le néant. Après avoir longtemps été dans le déni, j'ai compris que nous avions trouvé de nouvelles manières de communiquer, de nous comprendre. Sa mère fut la personne la plus importante de sa vie, et cet amour filial s'est mué en amour paternel lorsqu'il m'a donné le prénom de sa chère mère, Ndèye Fatou. Quand il m'appelait « Yaye boye » ou encore « Yaayou bayaam », cela transparaissait dans sa voix. A l'entente de ces doux surnoms, je me sentais littéralement pousser des ailes. Les étreintes de doigts ont peu à peu pris la place des surnoms affectueux, de même que les sourires furtifs, ou encore les longs regards ; sa façon à lui de me montrer qu'il est là et qu'il veille.

Et je suis convaincue que du paradis où il se trouve, il continue de veiller, avec Baba à ses côtés. Vous deux êtes les anges qui veillez sur nous tous, à commencer par SLK la valeureuse, Oumou, Papis, Lamine et Mame Marie. Dors en paix 'la Rigueur', ta mission a été accomplie avec brio !