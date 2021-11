Sénégal: Territoriales à Mbour - Cheikh Issa Sall décline les grands axes de son programme communal...

Le candidat titulaire de la coalition « Bennoo Bokk Yaakaar » (Bby) de la commune de Mbour aux prochaines territoriales, Cheikh Issa Sall, a présenté samedi dernier en marge du séminaire de partage et d'appropriation d'un projet de programme de modernisation de la commune de Mbour, les grands axes stratégiques et actions prioritaires de son programme municipal.

Selon le leader du Mouvement politique « Am Dem » et directeur général de l'agence de développement, son programme, « porté par une vision articulée autour de 10 axes stratégiques subdivisés en 100 actions prioritaires devra changer radicalement le visage de la commune de Mbour, dans trois ans au maximum et la repositionner sur les rampes du développement ».

Il porte sur l'«accès aux services sociaux de base, l'urbanisme, l'environnement et le cadre de vie, la mobilité et le désenclavement, l'économie solidaire et la croissance ». Sa réalisation devrait participer à l'«atteinte des objectifs précis, quantifiables et atteignable avant la fin de la mandature pour faire de Mbour une ville solidaire, résiliente et prospère ».

A l'en croire, compte tenu de « la sincérité avec laquelle les acteurs de la coalition Bby ont travaillé sur ce programme », il a estimé qu'« aucune action prioritaire n'est inscrite sans une évaluation correcte de sa faisabilité ». Toutefois, pour que Mbour puisse profiter de ses nombreux aouts et potentialités, il a plaidé la réorganisation nécessaire de la ville qui, selon lui, « fait partie du triangle vertueux dessiné par le président Macky Sall dans le cadre du Pse ». Il s'est enfin réjoui de l'existence dans la coalition Bby, de « nombreux partis et de mouvements qui ont comme dénominateur commun leur amour pour la ville de Mbour et leur volonté de participer et de contribuer à son émergence ».

... Idrissa Mbengue, candidat de Yewwi Askan Wi compte redorer le blason de Saly Portudal

Le candidat de « Yewwi Askan Wi » aux prochaines élections territoriales à Saly Portudal, Idrissa Mbengue, présentant le samedi 13 novembre 2021 son programme qu'il compte exécuter une fois porté à la tête de la mairie pour redorer le blason de la commune s'est engagé devant les populations de cette localité, à « ne ménager aucun effort pour que la coalition remporte la palme au soir du 23 janvier 2022.

Après avoir peint un tableau noir de la gestion du maire sortant, Idrissa Mbengue, candidat de la coalition « Yewwi Askan Wi » aux prochaines élections territoriales à Saly Portudal devant les populations de la capitale du tourisme balnéaire, a listé ses priorités pour faire de la localité « un havre de paix et d'équilibre social ».

Selon lui, ses adversaires politiques, insouciants de l'avenir de Saly, ont laissé à cette commune une image hideuse ». Pour inverser la tendance, il compte, une fois élu, exécuter un programme décliné en trois axes « s'inspirant des besoins plus que pressants des habitants de Saly pour en faire un joyau ».Dans cet optique, il s'est engagé à « restaurer un environnement propice à l'aménagement des résidences de la commune, combattre l'oisiveté et faire régner l'équilibre social ».

Il a promis de se mettre « au service des populations de Saly, relever le défi de faire rayonner cette belle ville pour en faire la commune par excellence au Sénégal » en leur faisant profiter de son expérience riche en matière de coopération décentralisée. Il a demandé aux populations locales d'avoir foi et de faire confiance à la coalition « Yewwi Askan Wii » qui, selon lui, « est aujourd'hui un espoir pour tout un pays et un tremplin qui pourra nous mener vers une solution à tous ces maux qui gangrènent tant le quotidien des Sénégalais ».