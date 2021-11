Ile Maurice: Restrictions sanitaires - Liberté presque totale accordée aux casinos

S'il y a un autre virus qui se propage rapidement depuis quelques années, c'est bien celui du jeu. Et ce n'est pas le gouvernement qui l'arrêtera, même en ces temps de restrictions. Ainsi, selon la Government Notice numéro 277 émise le 12 novembre après l'annonce de Pravind Jugnauth, la Quarantine Act 2020 a bien été amendée pour restreindre certains rassemblements. Mais pas pour les casinos. Car la limitation du nombre de joueurs y est décidée par la maison de jeu elle-même. «The maximum to be allowed thereat is affixed at the entrance.»

Les députés travaillistes Shakeel Mohamed et Ehsan Juman sont allés faire un tour au Casino du Domaine Les Pailles samedi soir. Photos à l'appui, ils nous parlent de la présence d'environ 200 joueurs. Pour Ehsan Juman, «c'est inacceptable ce genre de loi. Ce n'est pas ainsi que l'on pourra briser la chaîne de transmission du virus. Les employés ont peur pour leur vie». Il trouve contradictoire et illogique de limiter à dix le nombre de fidèles dans un lieu de culte alors que les casinos permettent l'accès à 150 personnes.

Pour Shakeel Mohamed, même si le décret parle de respecter la distanciation physique, ce nombre élevé de joueurs au casino rend impossible cette distanciation. Est-ce que cet amendement fait la part belle aux propriétaires de casinos dont certains sont réputés proches du pouvoir ? avons-nous demandé. «Je ne veux pas faire de procès d'intention, mais mon constat est que le gouvernement n'est intéressé qu'à la productivité et l'argent avant la santé et la vie.» Tout en nous rappelant les cinq décès parmi les employés de la CNT qu'il résulterait de l'incohérence des choix du gouvernement.