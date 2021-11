Algérie: Vers l'amélioration des ports et la révision des moyens de leur gestion et organisation

Boumerdes — Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a affirmé dimanche à Boumerdès qu'un travail était à pied d'œuvre, dans le cadre du programme du Gouvernement pour la relance économique, aux fins de développer et promouvoir l'ensemble des ports sur le territoire national et de réviser les modes et moyens de gestion et d'organisation.

Un travail est à pied d'œuvre au niveau du département des Transports en vue de "développer, promouvoir et réviser les modes de gestion et d'organisation des ports algériens", a déclaré M. Bekkaï à la presse en marge de la cérémonie de signature d'une convention cadre entre l'Entreprise de gestion des ports et abris de pêche (EGPP) et trois opérateurs privés, en présence des ministres de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, et de l'Industrie, Ahmed Zaghdar.

Il a précisé que son département contribue à la concrétisation de cette convention en vertu de laquelle ont été octroyés des contrats d'exploitation de superficies à l'intérieur des ports, à travers "l'obtention facile du foncier au sein des ports par les investisseurs, en le mettant à leur disposition à des prix réduits et raisonnables".

Le domaine de la construction et de la réparation navale étant vital, le ministère des Transports s'attèle, en application des orientations du président de la République, à encourager l'investissement dans ce domaine à travers "la révision des délais de concessions du foncier et des prix d'exploitation à l'intérieur des ports", a expliqué le ministre.

A ce titre, le premier responsable du secteur a souligné que ses services "œuvrent à fournir le foncier approprié au sein de ces espaces et à le mettre à la disposition des investisseurs qui souhaitent élargir leurs activités ou des porteurs de projets de développement dans ce domaine".

La délégation ministérielle qui a supervisé la cérémonie de signature de la convention en présence de tous les acteurs et des bénéficiaires au siège de la wilaya, a effectué une visite d'inspection au niveau de l'atelier de l'entreprise privée "CORENAV", spécialisée dans la fabrication, la construction et la réparation navales, au port de Zemmouri (Est de la wilaya), où elle s'est enquise du foncier accordé et du projet de fabrication de deux thoniers de 35 mètres, premier du genre au niveau national.

La délégation s'est également rendue à la zone d'activités destinée exclusivement aux investissements en matière de pêche et d'aquaculture, à proximité du port de Zemmouri, et qui a été mise en service il y a un (1) an et demi après avoir été dotées de tous les moyens nécessaires à l'investissement.

De son côté, l'entreprise "TECHNOVAL" qui exerce au niveau du port de Sidi Youchaa (Tlemcen), a bénéficié de 5.000 m2 supplémentaires pour le développement de ses activités réalisées sur une superficie de 1.000 m2, à l'intérieur du port de Hanin (même wilaya), alors qu'une superficie de 3.376 m2 a été accordée à l'entreprise "Al-Rabie" pour lui permettre d'élargir ses activités dans le port de Sidi Youchaa.