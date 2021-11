Algérie: Benabderrahmane se félicite de la qualité des relations économiques algéro-émiraties

Dubai — Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, s'est félicité dimanche à Dubaï de la qualité des relations économiques "diversifiées" entre l'Algérie et les Emirats arabes unis.

Présidant la Journée nationale de l'Algérie à l'exposition "Expo 2020 Dubaï", M. Benabderrahmane s'est félicité de la qualité des "relations économiques diversifiées" entre l'Algérie et les Emirats arabes unis, soulignant que les deux pays "œuvrent résolument à leur renforcement, notamment dans le domaine de l'investissement, à la hauteur de leurs aspirations communes à davantage de croissance et de prospérité".

Le Premier ministre a, à cette occasion, évoqué les réformes politiques et économiques majeures initiées par l'Algérie, sous la conduite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour promouvoir l'investissement, développer l'économie et dynamiser tous les secteurs, en tirant parti de ses ressources matérielles et humaines.

"Pour atteindre ces objectifs, l'Algérie compte associer ses partenaires, dont les Emirats arabes unis", a-t-il dit.

A quelques jours du cinquantenaire de la création de la Fédération des Emirats arabes unis, le Premier ministre a adressé à ce pays ses chaleureuses félicitations accompagnées de ses vœux de prospérité et de bien-être.

M. Benabderrahmane représente le Président Tebboune à la cérémonie d'ouverture de la 17e session du Salon aéronautique de Dubaï (Dubaï Air Show 2021) qui se tient à l'Aéroport international Al-Maktoum,.

Le Premier ministre est accompagné d'une délégation ministérielle composée des ministres de la Culture et des Arts, Wafaa Chaalal, du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, et du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi.