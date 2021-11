Algérie: Tennis/Coupe d'Afrique des nations - deux médailles pour l'Algérie dont une en argent

Tunis — Les sélections algériennes seniors de tennis (messieurs et dames) ont décroché deux médailles (1 argent et 1 bronze) lors des épreuves "par équipes" la Coupe d'Afrique des nations, clôturée dimanche à Tunis, bouclant ainsi leur participation avec quatre médailles (2 argent et 2 bronze).

La médaille d'argent était l'œuvre de l'équipe féminine qui a perdu en finale face à l'Egypte sur le score 2-1, après avoir dominé le Kenya lors des play-offs (2-0) disputés samedi.

Pour leur part, les messieurs algériens ont obtenu la médaille de bronze après leur succès devant le Kenya sur le score 2-0pour le match de classement pour la troisième place. Lors des play-offs, les algériens ont perdu devant le pays hôte 2-0.

La médaille en bronze a été remportée jeudi par Amira Benaissa (tableau simple) après sa victoire devant la Kenyane Angella Okutoyi (6-2, 6-0).

Pour rappel, l'équipe algérienne des messieurs est représentée par Mohamed Nazim Makhlouf, Toufik Sahtali et Mohamed Amine Aissa-Khalifa, et celle des filles par Amira Benaissa, Lynda Benkaddour et Yassmine Boudjadi.

Les sélections nationales algériennes "messieurs et dames" sont conduites, respectivement, par le directeur des équipes nationales (DEN), Noujeim Hakimi et le directeur des jeunes talents (DJTS) Wakil Keciba.