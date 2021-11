Cote d'Ivoire: Immobilier - Un salon pour promouvoir l'investissement à Abidjan

Un salon qui réunira des intervenants spécialisés tant au niveau national, régional qu'international autour des problématiques de l'immobilier, de la finance et du développement territorial majoritairement en Côte d'Ivoire mais aussi dans la sous-région, se tiendra, du 24 au 25 février 2022 à Abidjan Cocody Ambassades.

Organisé par une entreprise de communication avec des partenaires opérant dans le secteur de l'immobilier, ce salon, qui est à sa première édition, se déroulera autour du thème : « Quels développements présents et futurs de l'immobilier et des territoires ? ». Williams Bella, directeur général d'une des entreprises partenaires, a indiqué à la presse que le thème choisi vise à faire comprendre les enjeux de l'investissement et des différents marchés immobiliers (résidentiels/logements, fonciers, commerces, entrepôts, bureaux, hôtels, grands projets urbains et autres). Mais aussi afin de réfléchir et de proposer des réponses et mesures adéquates qu'il serait urgent de prendre pour permettre à tous de comprendre la finance immobilière afin de permettre à tous de mieux investir dans l'immobilier.

En effet, dans un contexte où les enjeux du secteur immobilier sont importants et nombreux, Babimodays propose une plateforme nouvelle permettant de s'informer sur les marchés immobiliers. Plusieurs thèmes y seront abordés : les dynamiques des différentes zones, le résidentiel, les actifs logistiques, les commerces, les bureaux, le logement abordable, les grands projets en cours, le développement durable, la formation, le financement, l'investissement, la régulation, les fonds de pension, les REITs, la titrisation, le crowdfunding, la Proptech, la Fintech, la Blockchain, des promotions immobilières, des réserves foncières, etc.

Soulignons que la 1e édition, qui se déroulera, en présentiel et en virtuel, est destinée pour le premier jour aux échanges entre les intervenants locaux et internationaux, en vue de comprendre et expliquer tous les axes de développement et de l'investissement immobilier entre les états africains.

Le 2e jour est réservé aux professionnels de l'immobilier (investisseurs, fonds de pension, banques, assurances, régulateurs, promoteurs, brokers, conseils...), aux régulateurs, aux différents prestataires de services, aux projets immobiliers et urbains et aux populations, diasporas et entreprises afin de saisir en toute transparence plusieurs opportunités d'investissement et d'accompagnement.Émeline Amangoua