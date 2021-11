Cote d'Ivoire: Café-cacao - Le Représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Organisations internationales des Produits de Base visite le centre du Café de Dubaï

Aly Touré, le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Organisations Internationales de Produits de Base, a effectué une visite de travail à Dubaï- au Dubaï Multi Commodities Centre (Dmcc), le Centre des Matières Premières de Dubaï le Jeudi 28 Octobre 2021. Ce, dans le cadre des activités de promotion du binôme Café-cacao de Côte d'Ivoire.

A cette occasion, le représentant de la Côte d'Ivoire a été reçu par l'honorable Ahmed bin Sulayem, le Président du Conseil d'Administration (Pca) de la Dmcc.

L'Ambassadeur Aly Touré a souhaité que cette zone franche soit aussi une plateforme tournante pour le cacao aussi, eu égard à la position de la Côte d'Ivoire en tant que leader mondial de ce produit de base

La Côte d'Ivoire faut-il le rappeler, occupe une place de choix mondial dans le binôme Café (3ème Africain après l'Ethiopie et l'Ouganda) Cacao (premier mondial). Il était donc important pour ce pays de visiter cette plateforme des matières premières.

Rappelons-le, Dubaï Multi Commodities Centre (DMCC), est la première zone franche du monde, destinée à fournir l'infrastructure physique, commerciale et financière nécessaire pour établir une plaque tournante du commerce mondial des produits de base. Il a été créé en 2002. Il est conçu pour le commerce. Le centre rassemble plus de 19000 entreprises avec plusieurs multinationales et des jeunes entreprises y ont installé leurs sièges.

Jouant un rôle central, le Dmcc est le centre de commerce international de la région et un marché florissant pour les matières premières, les services financiers et un éventail croissant d'industries spécialisées. Elle a pour but de faciliter le commerce de toute une série de marchandises, de l'or, des diamants et des métaux précieux au thé, à la nourriture et aux matériaux industriels. Plusieurs centres spécialisés sur les produits de base ont été installés, notamment pour le café.

Ainsi, le centre du café Dmcc, à la pointe de la technologie, offre une infrastructure et des services de classe mondiale pour le stockage des grains verts, le traitement, la torréfaction, le conditionnement et la livraison du café selon des spécifications précises. La mise en place d'un entrepôt de café entièrement dédié et à température contrôlée profite à un large éventail de parties prenantes, notamment les producteurs de café, les exportateurs, les négociants, les torréfacteurs et les détaillants.

En reliant les producteurs et les exportateurs aux marchés mondiaux, le Centre du café du Dmcc a créé de nouvelles opportunités commerciales pour toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur du café. À ce jour, le centre a permis le commerce de plusieurs variétés de café provenant des principales régions de culture telles que l'Amérique centrale et du Sud, l'Afrique et l'Asie.

ll est de notoriété publique qu'eu égard à la stagnation de la consommation du café et du cacao dans des pays traditionnels, les pays producteurs ont décidé d'explorer de nouvelles opportunités dans les pays émergents