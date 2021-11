Cote d'Ivoire: Compétition nationale du programme mini-entreprise « Junior achievement » - Le lycée moderne TSF de Bouaké remporte la 2e édition

La deuxième édition de la compétition nationale du programme mini-entreprise « Junior Achievement » s'est achevée le vendredi 12 novembre 2021..

La finale qui s'est tenue à l'amphithéâtre de la Conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest (CERAO), à Aghien, dans la commune de Cocody, a été remportée par le Lycée moderne TSF de Bouaké. Avec une moyenne de 17,5/20. Il est suivi du collège Anador d'Abobo, avec une moyenne de 14/20, du lycée technique de Cocody, du lycée municipal 1 de Koumassi, du lycée moderne de Duékoué, du lycée moderne de Cocody puis du lycée municipal 2 de Koumassi. Le vainqueur a obtenu un chèque de 200 000 Fcfa et prendra part, en février 2022, à la compétition internationale qui aura lieu à l'île Maurice. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence de Mme Kouadio Emilie, agent administrative à la direction de la vie scolaire, représentant son directeur, Effimbra Kouakou Nicolas. Elle avait à ses côtés, Mme Isabelle Djéni, membre du Conseil d'administration de l'Ong « Junior Achievement », M. Taylor Tinney, attaché de presse de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, ainsi que les représentants des partenaires du projet.

A la cérémonie d'ouverture, la représentante de la vie scolaire a félicité l'Ong « Junior achievement » pour l'initiative. Elle a également félicité les finalistes pour leur abnégation et la résilience dont ils font preuve. « Cette compétition nous donne l'assurance que la décision du Président de la République d'introduire l'entrepreneuriat en milieu scolaire a eu un échos favorable «, a-t-elle affirmé. Pour sa part, Mme Isabelle Djéni a indiqué que la thématique de cette deuxième édition, à savoir : « Innover avec courage et résilience », vient tester la capacité des jeunes à surmonter les chocs, à composer avec des situations inédites, complexes et difficiles tout en développant une capacité d'adaptation ou d'agilité, en vue d'avancer contre vents et marées. Elle a aussi exprimé sa gratitude aux partenaires de l'Ong pour leur contribution à la réussite du projet. La compétition nationale du programme mini entreprise est un évènement qui constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris dès le début de l'année scolaire 2020-2021. La compétition nationale du programme mini entreprise, organisée par Junior Achievement Côte d'Ivoire en collaboration avec ses différents partenaires est un rendez-vous annuel, qui vient évaluer et couronner les efforts des jeunes bénéficiaires ayant suivi avec discipline le curriculum qui leur a été soumis en vue d'assimiler la notion d'entrepreneuriat et de réaliser leurs projets.

La compétition nationale du programme mini-entreprise de Junior Achievement, dans les lycées et collèges consiste pour les établissements sélectionnés à présenter leurs projets d'innovation, suite aux formations en entrepreneuriat et en Project Management qu'ils ont reçues.

C'est un rendez-vous annuel qui vise à évaluer les acquis des élèves durant une aventure entrepreneuriale. « Cette compétition nationale est le lieu de déceler des talents et aussi de les accompagner dans l'accroissement de leurs projets réalisés », a-t-elle poursuivi.

Ajoutant que les sept établissements scolaires finalistes sont les meilleurs d'un lot de 26 lycées et collèges sélectionnés au départ. Ils se sont démarqués par leurs solutions tout au long du programme. « Ces équipes ont mis en œuvre des solutions concrètes et efficaces pour faire face à des problématiques liées à leur milieu scolaire ainsi qu'à leur environnement », a expliqué la représentante de l'Ong .CASIMIR DJEZOU