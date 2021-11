Sénégal: Abus de confiance au préjudice de Shs voyage - La dame émet des billets d'avion pour 20 millions de FCfa sans verser l'argent

Poursuivie pour abus de confiance à hauteur de 20 millions de FCfa qu'elle aurait encaissé pour 32 billets d'avion, sans verser l'argent à la caisse, l'employée de Shs voyages, F. D. Seck, a été condamnée à six mois assortis du sursis et à payer 18,5 millions de FCfa à ses anciens employeurs.

Employée à l'agence de voyage Shs, la dame F. D. Seck a émis 32 billets d'avion, encaissé l'argent, apposé sa signature sur les documents mais les sous n'ont pas été versés dans les caisses de l'entreprise. Cette opération a causé un trou de 20 millions de FCfa. Attraite à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar pour abus de confiance, vendredi dernier, la dame qui aurait reconnu les faits à l'enquête, les a niés face aux juges.

Selon elle, un client régulier de l'agence de voyage a voulu faire voyager cinq membres de sa famille. Malheureusement, il n'y avait plus de billets en classe économique et la prévenue a pris la responsabilité de lui en émettre en classe business, espérant récupérer plus tard la différence en argent. Celle-ci fait 10 millions de FCfa et non 20 millions de FCfa, a précisé Mme Seck qui a versé 3 millions de FCfa en guise d'avance sur le montant dû. Ce qui lui a permis de comparaître en liberté provisoire. Le conseil de la partie civile a réclamé 18,5 millions de FCfa en guise de dommages et intérêts.

La représentante du Procureur a requis l'application de la loi pénale. Pour la défense, il s'agit d'un déclassement de billets d'avion, relevant d'une faute professionnelle et qui n'a aucune connotation pénale. Le client qui a bénéficié du déclassement est alité. C'est pour cette raison qu'il ne s'est pas présenté à l'audience pour confirmer la version de sa cliente. F. D. Seck a pris la responsabilité d'émettre des billets d'avion sans que le client paye. Le gap fait 10 et non 20 millions de FCfa, a argumenté la défense qui n'a pas été suivie par le Tribunal. F. D. Seck a écopé de six mois assortis du sursis. Elle doit payer 18,5 millions de FCfa à Shs voyages.