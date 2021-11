Cote d'Ivoire: Recherche de la paix - Pr Stephen Bensimon, formateur en médiation parle de ses vertus

Le président de l'Institut de formation à la médiation et à la négociation de Paris encourage les acteurs politiques à impliquer les médiateurs professionnels dans le processus de réconciliation et de recherche de la paix en Côte d'Ivoire.

A l'instar de l'Afrique du sud après l'apartheid et pour d'autres crises à travers le monde, la médiation professionnelle peut soutenir le processus de réconciliation et la recherche de la paix en Côte d'Ivoire. Elle peut notamment contribuer à créer les liens et le cadre d'échange pour le rassemblement de tous les fils du pays. C'est l'appel lancé par Stephen Bensimon, président de l'Institut de formation à la médiation et à la négociation de Paris (Ifomene).

Présent en Côte d'Ivoire depuis quelques semaines, l'homme s'exprimait le 11 novembre, à Cocody, en prélude à la commémoration de la Journée nationale de la paix célébrée tous les 15 novembre en Côte d'Ivoire. Il a, à cette occasion, rappelé la principale vertu de la médiation. Celle de briser les barrières et créer les conditions de rapprochement et de dialogue entre deux parties en conflit.

Et, il s'agit, à l'en croire, d'une première étape anodine, mais combien de fois importante pour dénouer les crises. « La paix commence quand les gens peuvent s'écouter, se comprendre, partager. Et, c'est le rôle des médiateurs professionnels qui sont formés et outillés pour faire le pont entre les uns et les autres », résume-t-il.

C'est pourquoi il a salué l'émergence d'une classe de médiateurs professionnels formés depuis quelques années en Côte d'Ivoire. Notamment au Centre de recherche et de formation professionnelle à la médiation, l'arbitrage et la négociation (Cerfopman), à Cocody.

Depuis le lancement de cette formation, ce sont près de 200 médiateurs professionnels et spécialisés qui ont été formés dans ce centre sis à l'Université catholique de l'Afrique de l'ouest (Ucao), à Cocody. Ces différentes promotions, a-t-il insisté, sont composées de personnes issues de divers secteurs d'activités qui œuvrent à leur modeste niveau, à bâtir une société en paix.

Si la médiation peut jouer un rôle important en politique, le Pr Stephen Bensimon indique que cette science peut aussi être utile dans tous les aspects de la vie en société où le conflit est susceptible de naître (sport, santé, éducation, famille, vie d'entreprise, etc.).