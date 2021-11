Cote d'Ivoire: Promotion de l'Agro-Ecologie - La 3e caravane de sensibilisation attendue dans 5 pays de la CEDEAO, du 20 Novembre au 11 décembre

L'information a été livrée au cours d'une conférence de presse, le vendredi 12 Novembre 2021, par Sinan Ouattara, Président de l'Alliance pour le développement durable et l'Environnement.

La troisième caravane sous régionale de sensibilisation, d'interpellation et de mobilisation des populations et gouvernants des Etats de l'espace Cedeao, sur l'agro-écologie et la gouvernance foncière inclusive, démarre dans les prochains jours.

Initiée par le mouvement « Convergence globale des Luttes pour la Terre et l'Eau Ouest africaine (CGLTEOA) », elle sillonnera cette année, cinq pays de l'espace Cedeao. Elle partira de la Gambie, le 20 novembre, traversera le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée Conakry et prendra fin le 11 décembre, en Sierra-Leone.

L'information a été livrée, le vendredi 12 Novembre, par Sinan Ouattara, Président de l'Alliance pour le développement durable et pour l'Environnement, membre de l'équipe scientifique de la CGLTE-OA, par ailleurs, porte-parole de Nanan Akou Moro II, Roi des Andohs.

Initialement prévue en 2020, cette troisième édition a finalement été repoussée en 2021, du fait du Covid-19.

Selon le conférencier, au total 300 personnes, issus de tous les Etats de l'Afrique de l'Ouest, prendront part à cette caravane. « Les délégations du Niger, du Nigeria, du Bénin, du Togo et du Ghana se retrouveront au Burkina Faso, pour converger au Mali. Elles seront rejointes au Mali par les délégations du Liberia et de la Côte d'Ivoire rejoindront et ensemble, toutes les délégations rejoindront la Gambie, en passant par le Sénégal. Celle de la Mauritanie rejoindra le Convoi au Sénégal », explique-t-il.

Cette caravane qui a pour Le thème central : « Droits à la terre, à l'eau et à l'agro-écologie paysanne : une lutte commune », sera marquée, par une série d'activités, portant sur diverses thématiques, à en croire le Président de l'Alliance pour le développement durable et pour l'Environnement.

Notamment, la sensibilisation, la formation et la réflexion sur les enjeux liés à l'environnement, le foncier, l'eau, l'agro-écologie et les semences paysannes, au pastoralisme, la pêche, aux APE et à la migration seront organisées, à chaque escale dans les pays itinéraires et/ou pays de départ.

Selon Sinan Ouattara, l'objectif général de cette 3e caravane est de convaincre les décideurs à inclure dans les politiques et textes législatifs, l'agro-écologie et une gouvernance foncière inclusive.

De façon spécifique, il s'agira d'opérer une prise de conscience des communautés des villes d'escales par la sensibilisation sur les enjeux et défis liés à l'environnement, à la terre, l'eau, les semences paysannes et la nécessité de les préserver pour les générations actuelles et futures. Il s'agira aussi, de persuader les communautés à l'adoption des pratiques agro-écologiques dans leurs localités respectives, à proscrire les semences artificielles, à mettre en place, des banques de semences paysannes et éviter les comportements qui provoquent les changements climatiques. La caravane vise en outre, à rechercher l'implication des femmes et des jeunes dans la gouvernance foncière et la prise en compte de l'accès sécurisé au foncier, dans les lois et/ou réformes foncières.

Soulignons que la première caravane qui a eu lieu en mars 2016 a traversé trois pays : le Burkina Faso, le Mali, et le Sénégal. La deuxième s'est déroulée en novembre 2018. Elle a traversé 5 pays : Guinée Conakry, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo et a pris fin au Bénin.

La Convergence globale des Luttes pour la Terre et l'Eau Ouest africaine (CGLTEOA), faut-il noter, a été créée en juin 2015, au Mali. Il regroupe plusieurs mouvements sociaux basés en Afrique. Au niveau sous régionale, ses activités phares sont essentiellement, les caravanes, les contre-sommets, le forum des Chefs coutumiers.