Cameroun/Malawi: Eliminatoires Mondial Qatar 2022 - Quarté gagnant pour les Lions

Le Cameroun s'est offert un festival offensif samedi dernier à Johannesburg en dominant logiquement le Malawi par quatre buts à zéro.

Al'Orlando Stadium de Johannesburg samedi dernier, les Lions indomptables avaient rendez-vous avec le Malawi pour la première de leurs deux finales dans le groupe D. Une mission pleinement remplie par les hommes du sélectionneur Antonio Conceição au sanctuaire du club sud-africain d'Orlando Pirates. Le Cameroun s'est imposé 4-0 dans cette 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 en inscrivant deux buts dans chacune des deux périodes.

Le capitaine Vincent Aboubakar sur pénalty (23e minute) et Frank Zambo Anguissa (41e minute) balisent le chemin pour le bouquet final tonitruant de Christian Bassogog (85e et 87e minutes). Une victoire logique pour le Cameroun qui a globalement maîtrisé son sujet tout au long du temps réglementaire. Pour son retour dans la cage camerounaise, André Onana a terminé la partie sans se déployer sur un tir adverse.

Les Lions ont tiré profit de l'exclusion à la 21e minute de John Banda. En supériorité numérique, le Cameroun a confisqué le ballon en alternant les combinaisons dans l'axe et le jeu sur les flancs. Antonio Conceição est revenu à un système en 4-3-3, après le 3-5-2 des deux rencontres du mois dernier. Un système qui a permis Martin Hongla et Frank Zambo Anguissa de monter d'un cran dans l'entrejeu et de laisser Samuel Oum Gouet briller en sentinelle devant la défense. Les quelques moments de doutes imposés par les Flames sont venus dans l'exploitation du jeu court et de l'enthousiasme de son jeune effectif.

Comme depuis le début de cette campagne des qualifications, le Cameroun a pu compter sur ses hommes forts de ces derniers mois. A commencer par Nicolas Moumi Ngamaleu impliqué sur l'action conduisant au pénalty transformé par son capitaine et de nouveau passeur décisif sur le deuxième but. L'autre satisfaction du match est la mise en repos des hommesclés du système Conceição et le punch apporté par le banc de touche en seconde période.

Particulièrement Christian Bassogog, double buteur en trois minutes en fin de partie. Très décrié pour ses performances après la CAN 2017 en sélection et pour son temps de jeu, du moins l'absence de temps de jeu en club ces derniers mois, le chouchou de la communauté camerounaise présente au stade a fait parler ses qualités retrouvées.

A Douala depuis ce dimanche, le Cameroun attend de pied ferme la Côte d'Ivoire pour la 6e et dernière journée ce mardi au stade de Japoma. Des Eléphants qui conservent la première place du groupe D après leur victoire 3-0 sur le Mozambique. La finale de demain s'annonce explosive.