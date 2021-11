Cameroun: Approvisionnement en produits de grande consommation - Pas de panique !

Malgré la difficile situation mondiale, marquée par la hausse des cours des matières premières et l'augmentation des tarifs du fret maritime, le marché local devrait continuer à être ravitaillé.

C e n'est plus un secret. Depuis de nombreuses semaines, le marché camerounais est marqué par une hausse des prix des produits de consommation de masse. Les denrées alimentaires les plus prisées (riz, poisson, huiles, farines, etc.) sont vendues un peu plus cher que d'habitude. Les matériaux de construction (fer à béton, ciment, etc.) également très demandés ne sont pas épargnés par cette tendance haussière. Deux principales raisons sont à l'origine de cette situation, qui ne concerne pas que le Cameroun : le renchérissement des cours des matières premières et la hausse des tarifs du fret maritime, le tout lié à la pandémie du Covid-19, qui secoue le monde entier depuis 2019.

Concernant les matières premières, la faible production dans le monde a fait envoler les prix. Ainsi, que ce soit le blé et autres froments utilisés pour la production de la farine, le palmier à huile que le Cameroun ne produit pas suffisamment, le clinker, élément incontournable dans la fabrication du ciment, rien n'a été épargné par le Tsunami Covid-19 qui a éloigné les producteurs de leurs activités. Ce qui a eu pour conséquence directe, l'amenuisement de l'offre et surtout, le réveil de l'esprit de protectionnisme, de la part des pays producteurs, qui ont privilégié leurs marchés internes. Conséquence : les pays demandeurs n'ont pas été servis en quantités voulues, ce qui a impacté les prix.

Autre cause de l'augmentation généralisée des prix sur le marché camerounais, la hausse des tarifs du fret maritime. La mer étant la voie par laquelle passe plus de 90% des produits importés au Cameroun, il ne pouvait en être autrement après que les prix de transport ici ont été multipliés par quatre, voire cinq, depuis l'avènement de la pandémie. Une augmentation que tente d'expliquer Remy Sah Mandoule, directeur général de Congelcam, un des principaux importateurs de poisson : « Au moment où les pays ont décidé de fermer chacun ses frontières, les conteneurs qui portent les marchandises ne se trouvaient pas sur le lieu de production.

Ils sont donc restés longtemps sur place et cela a occasionné d'énormes pertes. D'abord certains de ces conteneurs ont été endommagés et il a fallu soit les détruire et en produire de nouveaux, soit les réhabiliter et tout cela a des coûts qu'il faut prendre en compte », explique M. Sah. Il évoque également le fait que ces conteneurs ont dû, une fois les frontières ouvertes, rentrer à vide, occasionnant également des coûts.

Une explication que donnaient déjà les consignataires et armateurs en septembre dernier, au cours d'une rencontre avec le ministre du Commerce. Autres raisons soulevées par les spécialistes du secteur, des investissements sur les navires liés à la lutte contre la pollution, le nombre réduit des navires amarrés, etc. Des raisons et bien d'autres qui font boire la tasse à toute la chaîne d'importation, au Cameroun comme partout ailleurs dans le monde.

Même si ici, le gouvernement essaie, tant bien que mal, de limiter la casse au niveau du consommateur final dont le pouvoir d'achat n'a pas augmenté entre-temps. Certains opérateurs économiques aussi, conscients de ce que cette hausse généralité dépasse la seule volonté des pouvoirs publics de satisfaire tout le monde, sont engagés à fonctionner sans grands bénéfices, en espérant un vent meilleur avec la victoire contre la pandémie et un regain de l'économie mondiale.