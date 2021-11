Congo-Kinshasa: Deux voix seulement suffisent - Comment un chef de localité et un chef d'église ont pu sauver des vies à Bibogobogo/Baraka, Fizi

Le conflit en cours dans les moyens et hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira, que d'aucuns présentent comme un conflit ethnique alors qu'il est en réalité une épuration ethnique contre les Banyamulenge par la coalition Maï-maï-Red Tabara et certains officiers FARDC, ne cesse de nous révéler que liens interethniques tissés sur des siècles entre Banyamulenge, Babembe et Bafuliiru, existent encore aujourd'hui.

Lorsque Bibogobogo est attaqué et détruit du 13 au 15 octobre 2021, plusieurs (plus de 20) Banyamulenge constitués de femmes, enfants et hommes sont tués. En plus de ce bilan macabre, plus de 50 personnes sont prises en otage. Elles sont amenées en brousse par les Maï-Maï de Bilozebishambuke en coalition avec Red Tabara et les Maï-Maï Yakutumba qui menacent de les exécuter.

Les rescapés des attaques prennent le chemin de Baraka. Dans cette dernière ville, ils rencontrent une hostilité jamais vue. Au vu et au su des autorités locales, les déplacés de Bibogobogo sont humiliés, hués, caillassés et dépouillés de leurs biens alors que certains enfants sont arrachés des mains de leurs parents. La mairie est débordée et ne sait pas comment se débarrasser d'un hôte gênant face à ses administrés - les Babembe - majoritairement hostiles. Bref, l'environnement dans lequel les déplacés arrivent et s'installent à Baraka est malsain. L'atmosphère est conditionnée par les Bilozebishambuke et Maï-Maï qui, avec un discours ethnique, dresse la population locale contre les déplacés Banyamulenge.

Même au sein des églises locales l'accueil est hésitant; les ONGs ont peur d'apporter assistance aux Banyamulenge (appelés Banyarwanda par la population locale), ces parias de la région. Tout est désespéré au premier jour de l'arrivée des déplacés de Bibogobogo. Pourtant tout n'est pas perdu. Deux hommes seulement, deux voix, deux héros bravent la peur et permettent un espoir. Ces hommes changeront le cours des événements au bonheur des déplacés. Tenez! L'un est un homme d'église. Il s'agit du Bishop Amisi Anywema Amirado. Il s'approche des déplacés de Bibogobogo, plaident pour leur sécurité et protection, recherche les enfants kidnappés et les ramène à leurs parents. Il sensibilise l'autorité locale, militaire et les autres hommes d'église.

Du coup, les déplacés deviennent fréquentables. Il restera aux côtés des déplacés jusqu'à leur retour à Bibogobogo. L'autre et non le moindre est une notabilité locale: le Chef Itulo Makenda. Il refuse de quitter les otages amenés dans la brousse par les Bilozebishambuke et Red Tabara. Il dort là où ils dorment, ils marchent infatigablement avec eux sous la pluie, négociant leur libération et plaidant pour leur maintien en vie (même si les criminels ont fini par assassiner froidement 4 otages).

Le chef Itulo Makenda descendra avec les otages jusqu'à Baraka où ces derniers rejoindront leurs familles à Baraka. Les Chroniques des Moyens et Hauts Plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira célèbrent ces hommes dignes, fidèles et modèles des responsables dans le temps de conflit. Ces hommes méritent un coup de chapeau. Ils sont devenus des héros qui ont risqué leur vie pour sauver la vie des autres.

Quel bon exemple!

Que Dieu leur accorde longue vie pour qu'après ces temps douloureux que traverse la région de Bibogobogo, ils puissent célébrer la paix avec ceux-là qui ont eu la vie sauve grâce à eux.

Ces deux hommes démontrent que la paix est possible et que deux voix seulement suffisent pour changer le cours des événements. Il suffit de la détermination.

Minembwe ce 15 novembre 2021

Pour les Chroniques des Moyens et Hauts Plateaux,

Mwalimu Gérard