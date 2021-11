Algérie: Festival arabe 2021 (sur route) - 2 nouvelles médailles pour l'Algérie

Le Caire — La sélection algérienne de cyclisme a amélioré de deux médailles sa moisson au Festival arabe actuellement en cours en Egypte, et compte désormais un total provisoire de quatre unités : 3 or, 1 argent et 1 bonze.

Ces deux nouvelles breloques (1 or et 1 bronze) ont été décrochées respectivement par les cadets, au contre la montre "par équipes" et par Aymen Djaber, au contre la montre individuel du Para-cyclisme.

Dimanche, lors de la première journée de compétition, la sélection algérienne avait d'emblé récolté deux récolté deux médailles d'or, par les sélections juniors (messieurs et dames).

La compétition, abritée par la capitale égyptienne, s'y poursuivra jusqu'au 25 novembre courant, et comportera plusieurs autres épreuves à son menu.