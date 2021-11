Algérie: Le groupe "El Dey" en concert le 22 novembre à Dubai

Alger — Le groupe de musique algérien "El Dey", se produira sur scène le 22 novembre à Dubai aux Emirats arabes unis qui accueille depuis plus d'un mois l'exposition universelle "Expo Dubaï - 2020", annonce l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC), organisateur du spectacle.

La troupe, composée de jeunes artistes prometteurs, participe à cet évènement dans le cadre de la participation de l'Algérie à Expo-Dubai 2020, première exposition universelle organisée au Moyen-Orient depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Créé en 2009, le groupe est le fruit d'une rencontre de quatre jeunes issus du quartier populaire Hussein-Dey à Alger, et animés par une passion commune pour la musique. Il se distingue par une musique qui mélange des sonorités algériennes inspirées du diwane et du châabi notamment à la modernité des rythmes croisés au fils de leurs voyages et influences occidentales.

Ce spectacle est programmé dans le cadre des événements culturels et touristiques organisé dans le pavillon algérien pour promouvoir la destination Algérie et la richesse culturelle et touristique du pays.

Inaugurée début septembre dernier, Dubaï Expo-2020, après son report l'année dernière en raison de la crise sanitaire, l'exposition accueille plus de 190 pays avec "25 millions" de visiteurs attendus jusqu'à sa clôture prévue en mars 2022.