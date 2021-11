Congo-Kinshasa: Porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme - Situation sécuritaire préoccupante à Lubero et Masisi, selon Liz Throssell

La situation dans les territoires de Masisi et de Lubero, dans la province du Nord-Kivu, au nord-est de la République démocratique du Congo, est très préoccupante.

Les conflits fonciers entre les différentes communautés ont conduit à des violences intercommunautaires, qui à leur tour ont alimenté l'émergence de groupes armés. Ces groupes ont pu prendre le contrôle quasi-total de Masisi et Lubero, où la présence de l'Etat est négligeable et où peu de forces de sécurité sont déployées.

Le nombre de violations et atteintes aux droits de l'homme signalées à Masisi et Lubero est en constante augmentation depuis 2015. Actuellement, plus de la moitié des violations et atteintes aux droits de l'homme enregistrés dans la province du Nord-Kivu ont lieu dans ces deux territoires.

Selon les informations enregistrées par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme en République démocratique du Congo (BCNUDH) dont une partie est incluse dans un rapport** publié aujourd'hui, des groupes armés ont perpétré au moins 2 359 atteintes aux droits humains et violations du droit international humanitaire à Masisi et Lubero au cours des 10 premiers mois de l'année 2021, contre 801 enregistrés en 2020 et 756 en 2019. Les 2 359 cas enregistrés en 2021 comprenaient, entre autres, 484 personnes sommairement exécutées, 1 455 blessées lors d'attaques et 354 victimes de violences sexuelles.

De janvier à octobre, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a également enregistré 966 violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire par les forces de sécurité et de défense à Masisi et Lubero, une augmentation significative par rapport aux 387 enregistrées en 2020 et 183 en 2019. Les violations enregistrées cette année concernaient 111 civils. victimes d'exécutions extrajudiciaires, 542 personnes blessées et 58 victimes de violences sexuelles.

Nous invitons les autorités à ouvrir des enquêtes rapides, impartiales, indépendantes et efficaces sur toutes les violations et atteintes aux droits de l'homme en vue de traduire les responsables en justice.

Nous exhortons également les autorités à veiller à ce que le personnel de sécurité déployé dans les deux territoires pour affronter les groupes armés soit correctement formé pour prévenir les violations des droits de l'homme.

Les programmes de démobilisation, de désarmement pour soutenir la réintégration des ex-combattants dans les communautés doivent être pleinement et rapidement mis en œuvre. Ces programmes devraient être complémentaires aux mécanismes de justice transitionnelle qui garantissent le droit à la vérité, à la justice et à des réparations pour les victimes.

Parallèlement, les autorités devraient mettre en place des structures d'administration civile pour offrir des services essentiels à la population locale et empêcher ainsi que les groupes armés ne se créent pour combler le vide laissé actuellement par l'Etat.