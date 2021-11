Congo-Kinshasa: 4e édition du festival CongoFilmz - Deux prix pour "Sexto"

Sur une cinquantaine de films reçus, une vingtaine retenue pour la compétition et la projection lors de la 4e édition du festival CongoFilmz qui s'est tenue du 3 au 6 novembre à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le court-métrage "Sexto" de Big Kloz a reçu le prix du meilleur scénario et de la meilleure actrice à travers son personnage principal.

Sexto porte sur les dangers que représente aujourd'hui l'usage malsain des réseaux sociaux par la jeunesse. L'histoire contée est celle de Sarah, en couple depuis peu avec Yann qui la harcèle pour des photos érotiques. Par amour, elle satisfait à son désir, n'imaginant pas que ces images atterriront un jour sur la toile. Choquée et anéantie par l'idée d'être la risée de tous, Sarah a préféré mettre fin à ses jours.

Le scénario interpellateur et instructif a valu à son auteur un sacre lors du festival CongoFilmz. En effet, le phénomène de "sextape" ou érotisme virtuel à travers les messages, photos et vidéos, est une réalité qui nuit à plus d'une personne dans la société. Qu'elle soit consentie ou forcée, la sextape demeure un scandale aux conséquences irréversibles comme le suicide; le licenciement; le divorce; la dévalorisation de l'image de soi par des tiers; etc.

Par ailleurs, le prix de la meilleure interprétation féminine a été décerné à Dominique Muamboli, pour le rôle de Sarah dans le film. Remporter ce prix conforte la volonté du réalisateur, photographe événementiel et cinéaste congolais, Prince Baloubeta alias Big Kloz, de s'être lancé dans le cinéma. En effet, "Sexto" est sa toute première réalisation sortie en 2019 et produite par sa boîte Congo films factory.

Depuis sa création, CongoFilmz Awards récompense l'excellence et célèbre le talent, les réalisations et la créativité d'individus qui excellent et évoluent dans les industries cinématographiques congolaises et africaines. La mission étant de revitaliser et de maintenir l'industrie cinématographique congolaise.

A ce propos, le festival travaille en étroite collaboration avec la Congolese film society et d'autres cinéastes indépendants du monde entier pour faire en sorte que la culture du cinéma soit au cœur des habitudes de la population et suscite un plus grand intérêt par ses contenus. Ce, en plus de la formation des cinéastes, projections des films et discussions entre professionnels du 7e art de divers horizons.

Notons qu'après une édition satisfaisante à en croire Marie Claire Idikayi, promotrice du festival, les dés sont jetés pour la cinquième édition qui se tiendra du 31 mai au 4 juin 2022, toujours à Kinshasa.