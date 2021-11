Congo-Brazzaville: Covid-19 - Le Congo reçoit 168 000 doses supplémentaires du vaccin Johnson & Johnson

The United States is sending 25 million Jannsen Covid-19 vaccines manufactured by Johnson&Johnson to Burkina Faso, Djibouti and Ethiopia.

Le lot de vaccin Johnson & Johnson contre la covid-19 a été réceptionné, le 15 novembre à Brazzaville, par le directeur du Programme élargi de vaccination (PEV), Alexis Mourou Moyoka, des mains du chargé d'affaires près l'ambassade des Etats-Unis au Congo, Daniel Travis.

Le lot composé de 168 000 doses du vaccin Johnson & Johnson contre la covid-19 est un don des Etats-Unis d'Amérique. Il est acquis avec l'appui de l'Union africaine, du Fonds des Nations unies pour l'enfance et de l'Organisation mondiale de la santé, via l'initiative Covax. Il vient compléter les 302 400 premières doses du même vaccin offertes au Congo, le 27 août dernier, par les Etats-Unis d'Amérique, pour lui permettre de renforcer la campagne de vaccination en cours dans le pays. En deux lots, les Etats-Unis ont offert au Congo 470 400 doses du vaccin Johnson and Johnson contre le coronavirus, cette pandémie qui continue de sévir à travers le monde.

Profitant de l'occasion, la conseillère à la presse et aux affaires culturelles près l'ambassade des Etats-Unis au Congo, Alisande Ross, a éclairé l'opinion sur une folle rumeur faisant état de ce que le vaccin Johnson and Johnson serait suspendu et retiré du marché américain à cause de son innocuité.

« Je vous avoue que le vaccin Johnson & Johnson n'a jamais été retiré du marché, c'est un vaccin sûr comme tous les autres. C'est vrai qu'il a posé de petits soucis cette année, mais l'Organisation mondiale de la santé a confirmé son usage et de nombreux Américains le prennent au même titre que les autres vaccins. J'encourage donc les Congolais à prendre ce vaccin pour se protéger et protéger leurs familles de la covid-19 », a-t-elle précisé.

Pour sa part, le directeur du PEV, le Dr Alexis Mourou Moyoka, a apprécié le don fait par les Etats-Unis d'Amérique, affirmant que ce lot de vaccin permettra au Congo de renforcer la campagne de vaccination en cours, dénommée Coup de poing.

« En recevant ce jour 178 000 doses du vaccin Johnson & Johnson, qui est administré en une seule dose, ce lot nous permettra de vacciner à peu près 168 000 personnes supplémentaires. Si nous ajoutons aux 302 400 doses réceptionnées dernièrement ainsi que bien d'autres, nous pouvons couvrir la cible de 750 000 personnes recommandées par l'opération "Coup de poing". Ce vaccin, comme l'ont confirmé les autorités de l'ambassade, est bel et bien utilisé aux Etats-Unis d'Amérique et ne présente pas d'innocuité », a souligné le Dr Alexis Mourou Moyoka.

Dans un communiqué de presse, l'ambassade des Etats-Unis au Congo a fait savoir que dans le cadre de la lutte contre la covid-19, son pays a déjà fait un don de plus de deux cents millions de doses à plus de cent pays dans le monde, dont quarante-cinq millions de doses en Afrique sub-saharienne.