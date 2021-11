Congo-Kinshasa: CDM Qatar 2022 - La RDC accède au dernier tour des éliminatoires

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) ont terminé la première phase du groupe J du premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde (CDM) de football Qatar 2022 en étant en tête. Ils ont battu les Ecureuils du Bénin par deux buts à zéro, le 14 novembre, au stade des Martyrs de Kinshasa.

En sixième et dernière journée des qualificatifs de la prochaine Coupe du monde, les fauves congolaises ont dévoré les Ecureuils du Bénin. Il y a eu un invité spécial dans les tribunes d'honneur du stade, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, venu apporter son soutien aux joueurs du sélectionneur Hector Cuper et son adjoint Dauda Lupembe.

Pour cette rencontre, le technicien argentin a titularisé, une fois de plus, le gardien de but Joël Kiassumbua, auteur d'un clean-sheet lors de la victoire congolaise à Dar Es Salam. En défense, on a retrouvé Mukoko Amale à droite, Arthur Masuaku à gauche, Chancel Mbemba et Christian Luyindama dans l'axe. Au milieu, il y a eu Samuel Bastien Binda et Samuel Moutoussamy dans la récupération, Gaël Kakuta et Yannick Bolasie pour apporter l'eau au moulin en attaque composée de la paire Dieumerci Mbokani et Ben Malango.

Les Léopards ont rapidement trouvé les chemins de but à la 10e mn, sur penalty accordé par l'arbitre après une faute d'un défenseur béninois sur Malango dans la surface de réparation, l'empêchant de recevoir une passe lumineuse d'Arthur Masuaku. Dieumerci Mbokani a victorieusement transformé le penalty. Les Léopards ont laissé la balle aux Ecureuils, mais tout en restant bien en place tactiquement dans leur base. A la pause, Gaël Kakuta, émoussé et touché, a été remplacé par Neeskens Kebano. Evoluant donc en contre, les joueurs d'Hector Cuper ont doublé la mise à la 75e mn, par une tête rageuse de Ben Malango, sur un centre de Mukoko Amale. Hector Cuper a procédé à des changements notables en seconde période, avec les entrées d'Edo Kayembe (à la place de Moutoussamy), de Jackson Muleka (à la place de Mbokani) et de Joël Kayamba Ngandu (à la place de Ben Malango blessé).

La veille de la rencontre, l'Argentin paraissait confiant en conférence de presse. « Cette équipe a une bonne base et un minimum de discipline. Tous les joueurs ont une chose en tête : la victoire. Je suis le premier à croire à une victoire. En tant qu'entraîneur, j'aimerais avoir des résultats plus favorables. Au-delà des problèmes que nous avons, les joueurs doivent êtres concentrés. La rencontre face au Bénin sera différente de celle de la Tanzanie (... ) C'est un match décisif. Nous avons une grande chance. Cela ne va pas être facile. Nous allons éviter l'euphorie après notre victoire lors de la rencontre précédente », avait-il laissé entendre. Il a réussi son pari de finir premier et se qualifier pour le dernier tour des éliminatoires.

La RDC termine les éliminatoires avec 11 pts, devant le Bénin (10 pts). La Tanzanie s'est classée troisième avec 8 pts, après son nul face à Madagascar (4 pts), d'un but partout le même dimanche à Antananarivo. Happygod Simon Msuvan a ouvert la marque pour les Taifa Stars tanzaniens à la 25e mn, les Barea Malgaches ont égalisé à la 74e par Hakim Djamel Abdallah. L'on note le carton rouge de Pascal Razakanantenaina à la 83e mn.

Le prochain match des Léopards, c'est en mars 2022 dans le cadre des barrages.