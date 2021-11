Congo-Brazzaville: Vie des partis - La direction de l'Union nationale des nationalistes à Kasangulu

A la tête d'une délégation le 13 novembre à Kasangulu, dans le Kongo central, le président Prince Willy Mishiki a fait une descente en vue de raviver les flammes de son parti politique allié de l'Alliance des forces démocratiques du Congo (AFDC) du Pr Bahati Lukwebo.

Prince Willy Mishiki, accompagné de certains membres de l'Union nationale des nationalistes (Unana) originaires du Kongo central, dont le notable Thomas Nkanza, a expliqué à la population de Kasangulu l'importance d'un parti politique. Il a rappelé les fondamentaux de l'Unana et du groupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés (AFDC-A) auquel ce parti appartient. Le président de l'Unana a, par ailleurs, demandé aux dirigeants de ce parti dans cette contrée de ne ménager aucun effort en vue de recruter un nombre important de membres pour assurer la force de cette formation à Kasangulu et dans le Kongo central tout entier. Le souhait, pour lui, est de voir Kasangulu donner au moins un député national membre de ce parti ainsi que des députés provinciaux et des représentants dans des organes locaux.

Une mobilisation tous azimuts

Cette descente à la base a notamment permis au président national de l'Unana d'écouter les différentes préoccupations des membres de sa formation politique de Kasangulu. Au cours de l'échange entre la direction du parti et la base, le soubassement a été placé pour l'avenir. Prince Willy Mishiki est rentré satisfait de cette descente dans la cité de Kasangulu qui constitue la porte d'entrée de la province du Kongo central, par Kinshasa. Les membres de ce parti et la population ont également dit trouver très utile cette rencontre avec la hiérarchie qui a apporté des réponses précises à leurs différentes préoccupations.

Dans son message au président de l'Unana, la base à Kasangulu, représentée par le notable Thomas Nkanza, a notamment sollicité la multiplication d'activités politiques ainsi que des descentes de l'équipe dirigeante de cette formation et de l'AFDC-A dans cette partie du Kongo central. Cette base a également souhaité la présence de l'autorité morale de l'AFDC-A, le sénateur Bahati Lukwebo dans ce coin du pays.

Tout en saluant les efforts de mobilisation fournis par Thomas Nkanza et toute son équipe, le président national de l'Unana a promis de répondre positivement à leurs préoccupations pour confirmer la force de ce parti et du regroupement politique dans lequel il se trouve à Kasangulu et dans d'autres contrées environnantes.

L'Unana, rappelle-t-on, est membre de l'AFDC-A dont l'autorité morale est le président du Sénat congolais, le Pr Modeste Bahati. Etant dans l'Union sacrée, ce parti politique, comme la plate-forme dans laquelle il se trouve, soutient les actions du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo. A travers le leader de ce parti à Kasangulu, Thomas Nkanza Mankenda, qui est un fils du terroir et qui a consolidé sa base dans cette partie du Kongo central, cette cité s'est rangée derrière le président de l'Unana en vue de soutenir le chef de l'Etat congolais.