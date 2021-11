Cote d'Ivoire: Musique - Des artistes se forment aux techniques électroniques

Aider les Dj à créer leur propre musique avec le logiciel Ableton live, en leur donnant des compétences pour maîtriser la musique électronique et les techniques de vidéo mapping.

Tel était le but d'un atelier de formation organisé le jeudi 11 novembre, à Yopougon, à la Plateforme de services de Yopougon (Pfs), près de l'Allocodrôme du Banco 2.

Cette opportunité a été offerte aux artistes par l'Institut français de Côte d'Ivoire (Ifci) aidé de son partenaire Yop. Crealab. Yop. Crealab apparaît comme le premier tiers-lieu pluridisciplinaire du genre en Côte d'Ivoire.

Animé par Alissia Sylla, une artiste-compositrice de musique mixte, l'atelier a réuni 10 participants.

« C'est un logiciel nouveau qui va nous permettre de travailler facilement. Car avec celui-ci, en même temps que tu es sur la platine, tu peux ajouter d'autres éléments contrairement à celui qu'on utilisait. C'est donc un plus pour nous », a expliqué à ses pairs artistes, Dj Papa Roger, président de l'Association des Dj et animateurs de Côte d'Ivoire, section Yopougon (Adjaci). « L'objectif est de renforcer notre partenariat avec l'Institut français et de permettre aux Dj de Yopougon de se familiariser avec le logiciel Ableton, avoir des échanges B to B avec les professionnels et formateurs », a précisé Aurélien Koffi, membre de l'équipe Yop.Crealab, chargé de la programmation et du suivi.

De son côté, Arsenal Dj a vu dans cette fenêtre d'opportunités, une clé importante qui permettra d'ouvrir plus largement les esprits.

Rappelons simplement que Ableton live est un séquenceur musical logiciel professionnel. Il permet la composition et l'arrangement. Mais sa conception et son ergonomie sont surtout destinées à une utilisation en concert.

Un autre atelier sera animé aujourd'hui, samedi 13 novembre, au même lieu, par Nicolas Ticot, un artiste pluridisciplinaire qui travaille sur la transversalité des vidéos, des images et des sons à travers les technologies numériques.

Notons que l'Institut national des arts et de l'action culturelle (Insaac) avait abrité les premiers ateliers de travail de ce type