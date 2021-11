Congo-Brazzaville: Gare aux CV mensongers !

Des curriculum vitae (CV) mensongers, au lieu de vous offrir des opportunités d'emploi de vos rêves, peuvent vous causer des ennuis à court, à moyen voire même à long terme sur le plan socio-professionnel.

En faisant-fi des débats interminables d'écoles, on peut retenir en des termes simplifiés que le CV est ce document de valeur qui résume le parcours et les compétences acquises par un individu. Il s'agit surtout du parcours scolaire, universitaire et/ou professionnel. Mais que constatons-nous ces temps-ci ? La précarité d'emplois et les exigences des embaucheurs poussent de nombreuses personnes à mentir sur leurs CV.

Ainsi donc, ces documents, pourtant dits de référence ou de valeurs soutenables sont en passe de devenir des simples formulaires à remplir sans trop de retenues ni d'inquiétudes par des postulants aux différents postes à pourvoir. Tenez ! Le premier mensonge dans ce document se rapporte à la maîtrise de ou des langues parlées ou écrites étrangères. Oui, cela est un vrai prérequis pour le poste visé. Mais mentir sur son niveau réel de maîtrise d'une langue devient comme vulgaire dans les CV. Ce qui peut aussi conduire à des ennuis au moment d'occuper des fonctions, car on peut être aussi incompétent pour le poste en question.

Le deuxième mensonge, c'est le cursus scolaire ou universitaire. Nombreux sont des CV qui survolent des informations relatives au cursus scolaire pour plus détailler sur le cursus universitaire, afin, semble-t-il, de « damer fort » pour impressionner les services d'embauche lors du recrutement. Cependant, en passant pied-joint sur le cursus scolaire pour aller « amplifier volontiers » le cursus universitaire en rapport avec l'exigence du jour peut donner au CV un aspect douteux.

Le troisième mensonge, c'est l'âge. Tant de dates de naissance pour une même personne à chaque emploi sollicité même si c'est une même entreprise. Le quatrième et le plus grossier mensonge, ce sont des carrières et des expériences professionnelles. Alors là, on peut lire des postes qui n'existent pas, des carrières erronées, des expériences acquises qui laissent même à croire que par rapport à son âge, le postulant a travaillé même quand il était encore dans le ventre de sa maman. Ridicule !

En clair, soyons prudents lors de la rédaction de nos CV, car des employeurs ne sont toujours pas dupes. Ainsi trop de mensonge dans le CV peut rendre douteux celui-ci et occasionner la malchance de rater le poste.