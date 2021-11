Congo-Brazzaville: Musiques urbaines - Le rappeur Teddy Benzo se produit à Dolisie

Afin de satisfaire ses nombreux fans du pays de l'or vert, le rappeur Teddy Benzo va jouer le 27 novembre à l'hôtel Foula Palace en compagnie de Blacky Armany et Vitch Prodz, deux étoiles montantes de la musique urbaine congolaise.

Le public de Dolisie va apprécier la musique du talentueux artiste musicien dont les derniers singles continuent de faire le buzz sur la toile et sur toutes les plateformes de téléchargement légal.

Récemment fait ambassadeur de marque, Teddy Benzo est aujourd'hui une valeur sûre de la musique hip-hop, RBB, rap au Congo. Ses innombrables featuring avec les artistes congolais jeunes et confirmés mais aussi les étrangers sont le fruit de son omniprésence sur la scène musicale, la richesse thématique de ses chansons et son professionnalisme. Le spectacle inédit à Dolcity sera également agrémenté par les artistes et groupes Dream Music empire, Master Crew, Team M, Dingue Boyz, NG Musical Shongueza et Attendu.

Autrefois appelé Benzular, Teddy Benzo fit ses débuts dans l'univers du hip-hop en 1990 au sein du groupe Impartial Def, jouant avec Poki Diama Star & Stone, deux artistes rappeurs. Après le départ de ses deux coéquipiers pour l'Afrique de l'ouest et la France, il évolue avec Fuma Strong et adhère à la Production afro centrique (PAC). La chanson "Black jack lyrics", interprétée avec les membres de la PAC, notamment Fuma Strong, Djo Back, Ya Batamio, Obymarf, Kaysee M, Nex one... , le révèle au grand public. C'est le début d'une longue et riche carrière qui fait aujourd'hui le bonheur de ses fans.

Amoureux et pratiquant du basket-ball, Teddy Benzo, attiré par ce sport, sa deuxième passion, va émigrer au Gabon puis en Afrique du Sud où il fera la connaissance de Cam (artiste rappeur gabonais) et de Léon (Beatmaker & producteur originaire de la République démocratique du Congo). Ensemble, ils mirent sur pied le label Large production. De cette structure va sortir le premier album de Cam : "Entre joie et peine". Après le départ de Léon pour des raisons professionnelles, Cam et Teddy Benzo décidèrent de monter le label Belle rage Music qui sort dans la foulée l'album "Caméducation".

Rentré au pays, Teddy Benzo s'illustre à travers des prestations artistiques en compagnie de ses amis Bakus et Doc Abdoulaye ainsi que bien d'autres.