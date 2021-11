Congo-Brazzaville: Glasgow - L'IFDD lance une boîte à outils à destination des jeunes

L'Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) a lancé, le 11 novembre, la boîte à outils en ligne « JeClimatE » pour faciliter l'emploi et permettre aux futurs entrepreneurs francophones de créer des entreprises durables dans le domaine de l'entrepreneuriat climatique.

L'IFDD est un organe spécialisé de l'Organisation internationale de la Francophonie, dans le cadre de la 26e session de la Conférence des Nations unies sur le climat. Ciblant directement les jeunes, cette boîte à outils regroupe en trois phases de modules de formation et des outils dynamiques permettant d'accompagner le futur entrepreneur depuis la formulation d'une idée d'entreprise, l'élaboration du modèle économique et du plan d'affaires, jusqu'à l'identification de partenaires financiers, la recherche de mentors ou la formation aux techniques de levée de fonds.

Pour la nouvelle directrice de l'IFDD, Cécile Martin-Phipps, la fonction entrepreneuriale « climat » constitue un véhicule de transformation puissant vers une économie plus verte. « Le renforcement des capacités dans ce domaine demeure indispensable pour construire des trajectoires de développement sobre en carbone et résilient au changement climatique, lesquelles sauront inverser la tendance actuelle de réchauffement global de notre planète », a-t-elle ajouté.

La phase d'idéation permet de définir la problématique à solutionner par le projet, en tenant compte des particularités de l'entrepreneuriat climatique, et d'identifier les opportunités ou filières porteuses.

À la phase de conception, deux outils sont disponibles pour soutenir la rédaction en ligne de modèles économiques et de plans d'affaires complets. À cette étape, des mentors peuvent suivre directement l'évolution du projet, faire des amendements et suggestions directement en ligne. Enfin, la phase de développement permet à l'entrepreneur d'identifier, de comprendre et de mobiliser les partenaires financiers requis au déploiement du projet.

La boîte à outils « JeClimatE » a été développée avec le soutien financier des gouvernements du Québec et de la France, et en collaboration avec l'IFDD ainsi que l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation.