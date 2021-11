Afrique: Mondial 2022 / Zone Afrique - Les Algériens Oukidja et Ounas se projettent sur le choc contre le Burkina Faso

more

L'Algérie avait battu le Djibouti (4-0) vendredi dernier lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Après leur succès, le gardien de but Oukidja et le milieu de terrain Adem Ounas se sont projetés sur le match du Burkina Faso qui aura lieu ce mardi.

Les Fennecs d'Algérie ont facilement renversé le Djibouti vendredi dernier sur le score de quatre buts à zéro. Cette victoire avait permis aux Algériens de consolider leur première place du groupe A avec 13 points avant d'en découdre avec les Etalons du Burkina Faso (2e avec 11 points) ce mardi 16 novembre 2022.

Selon le gardien de but algérien Oukidja, l'Algérie va jouer une petite finale devant le Burkina Faso avant d'aborder les barrages.

« Nous allons jouer une petite finale devant Burkina Faso, avant d'aborder les barrages pour la qualification à la phase finale du Mondial-2022 au Qatar. Nous sommes concentrés sur le match de mardi, après le nul concédé par les Burkinabés face au Niger (1-1). Nous allons gérer cette rencontre avec sérieux pour la gagner et assurer notre qualification pour les barrages, avant d'aborder par la suite la phase finale de la CAN-2022. Nous avons une idée sur notre adversaire burkinabé avec lequel nous avions fait match nul (1-1) lors du match aller. Un adversaire qui pratique un jeu basé sur la rapidité et les duels. Toutefois, nous allons compter sur nos propres moyens pour assurer la victoire. Nous sommes contents du retour du public dans les tribunes, ce qui va nous encourager après une longue absence en raison de la pandémie du Cobid-19 » a déclaré le joueur de 33 ans évoluant au FC Metz.

Son coéquipier Ounas promet que les Algériens feront tout pour gagner les Etalons et rendre heureux leur public.

« Lorsqu'on pénètre sur le terrain, nous visons tout simplement la victoire. Nous n'accordons aucune importance aux résultats des autres équipes qui nous disputent la qualification au Mondial. Notre concentration est portée sur la victoire devant le Burkina Faso pour passer aux barrages, inchallah. Nous ferons tout pour gagner et rendre heureux notre public. Après cela, nous nous intéresserons aux statistiques individuelles et collectives. C'est vrai que nous visons l'amélioration de notre série d'invincibilité (32 ndlr) et la prolonger le plus longtemps possible. Cette performance est le fruit des staffs technique et médical et des joueurs. Le retour du public dans les tribunes nous a ravis et nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes » a renchéri le milieu offensif de Naples.

Pour rappel, l'Algérie donne rendez-vous au Burkina Faso ce mardi à 16h GMT au Stade Mustapha Tchaker pour la place aux barrages.