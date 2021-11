Ile Maurice: Port du masque - Les lois mauriciennes s'appliquent également aux touristes

Les touristes doivent-ils se plier aux lois mauriciennes ? Oui c'est une évidence. Voici les explications de l'avocat Segaren Veeramundur.

Des critiques pleuvent sur les réseaux sociaux déplorant un système de deux poids deux mesures par rapport au non-respect des mesures sanitaires de la part des touristes. Des photos montrent ces étrangers qui ne portent pas de masque alors qu'ils se promènent dans la rue ou lorsqu'ils visitent des lieux touristiques. Certains agressent même des policiers lorsqu'ils sont pris en contravention. La loi sur la «Consolidated Regulations of the Quarantine Act», exempte-t-elle les visiteurs à Maurice ?

En principe, les touristes ne sont pas exemptés. La loi s'applique à tout le monde sans distinction et les visiteurs qui ont foulé le sol mauricien ont le devoir de respecter la juridiction mauricienne où ils se trouvent. Comme dit l'adage «Ignorance of the law is not an excuse», les touristes ne peuvent plaider l'ignorance pour violer les mesures sanitaires d'un pays. Tout comme pour les Mauriciens, la loi est applicable aux touristes également. Par exemple, si dans un autre pays le port du masque n'est pas obligatoire en public et si ce visiteur décide de venir à Maurice, il doit se conformer aux règlements imposés sur notre territoire et non pas ceux de son pays. Ce qui veut dire qu'une fois que le touriste décide de venir à Maurice, il doit au moins, surtout pendant cette période de crise sanitaire du Covid-19, connaître certaines conditions du pays.

La responsabilité d'imposer ces mesures sanitaires ne repose-t-elle pas sur les propriétaires des lieux touristiques, qui doivent s'assurer que les touristes les respectent en ayant tout au long de leur visite d'un lieu le masque leur couvrant bien le nez ?

Cette responsabilité impute à l'établissement hôtelier ou touristique et à l'étranger lui-même qui est en voyage dans notre île. L'établissement en question doit s'assurer que ses clients suivent à la lettre le protocole sanitaire de l'État mauricien où il doit mettre à la disposition un handsanitizer, demander à son visiteur de porter tout au long d'une visite guidée, par exemple, le masque, de respecter la distanciation physique, entre autres. Le cas échéant, le responsable de l'établissement, tout comme le touriste, commet une infraction.

Que se passe-t-il en cas de récidive ?

Le touriste qui commet une infraction sera sanctionné au pénal et toute infraction portant sur le Covid-19 ne sera pas tolérée. La loi en elle-même préconise une sanction au pénal après que le touriste a été convoqué devant une cour de justice. Du coup, il pourra écoper soit d'une amende soit d'une peine d'emprisonnement pour non-respect du protocole sanitaire.